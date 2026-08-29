Olympiacos vs Asteras Tripolis: Dónde y a qué hora ver el posible debut de la Hormiga González en Grecia

La Temporada 2026-2027 de la Superliga de Grecia ya arrancó y este fin de semana el Olympiacos se mide al Asteras Tripolis FC como parte de la segunda fecha del campeonato. Este duelo puede marcar el debut del delantero mexicano Armando Hormiga González con el cuadro rojiblanco, pues fue incluido en la convocatoria.

El juego entre el Asteras Tripolis y el Olympiacos inicia este domingo 30 de agosto a las 12:00 horas (medio día) y se podrá ver por la señal de Claro Sports en YouTube, clarosports.com.

El director técnico español José Luis Mendilibar incluyó por primera vez a la Hormiga González en la plantilla del Olympiacos, pero lo más seguro es que el exjugador de las Chivas inicie en la banca el compromiso y entre de cambio en la segunda mitad, pues se coloca como uno de los últimos delanteros de la escuadra.

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Armando González se encuentra detrás del internacional marroquí Ayoub El Kaabi, el portugués Jota Silva y el brasileño Clayton Fernandes Silva. El joven ariete azteca vive su primera experiencia en el Viejo Continente y deberá trabajar duro para convertirse en una opción confiable para José Luis Mendilibar.

Antes de iniciar la jornada el Olympiacos es uno de los seis equipos del futbol helénico que arrancó el torneo con victoria y buscarán mantener ese impulso en su visita al Asteras Tripolis, que por su parte intentará obtener su primera conquista de la campaña al perder en su debut.

Así funciona el campeonato en Grecia

La Superliga de Grecia la juegan 14 clubes en un torneo en donde todos deben enfrentarse entre sí dos veces. Desde la Temporada 2024-2025, al finalizar la fase regular (cuando todos se han enfrentado dos veces entre sí) se dividen a los clubes en tres grupos diferentes.

El primer sector es el del Campeonato, el cual juegan del primero al cuarto clasificado de la tabla general. El segundo grupo es el de Europa, que se juega del quinto al octavo lugar y en el sector del Descenso participan del noveno al décimo cuarto sitio de la fase regular.

Los equipos de los grupos de Campeonato y Europa juegan la fase final entre sí dos veces hasta sumar seis jornadas. El equipo que termine mejor colocado en el sector Campeonato es el monarca de la Superliga y se clasifica a la Champions League. El segundo lugar igual tiene su boleto a la Liga de Campeones.

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