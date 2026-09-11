¿Cuándo y a qué hora se juega la final varonil del US Open 2026 entre Alexander Zverev y Ben Shelton?

El torneo varonil del US Open ya conoce a los dos tenistas que se enfrentarán en la final del último Grand Slam del año para definir al nuevo campeón del torneo que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York.

Alexander Zverev se verá las caras con Ben Shelton en la cancha del Arthur Ashe Stadium para entregar el título del último Major del año. El tenista alemán llega como el favorito al ser la actual monarca de Roland Garros y con amplias posibilidades de convertirse en campeón por primera vez del certamen.

Shelton 🆚 Zverev



Sunday in New York. pic.twitter.com/vGaBKJw1EK — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

¿Cuándo y a qué hora se llevará a cabo la final varonil del US Open?

Alexander Zverev y Ben Shelton saltarán a la pista principal del US Open para ir en busca del título en la cancha del Arthur Ashe Stadium, la final se llevará a cabo este domingo 13 de septiembre. Ambas raquetas saldrán a desplegar su mejor tenis en busca de ser campeones por primera vez del Abierto de Estados Unidos.

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El horario de arranque de la gran final aún está por definirse por parte de los organizadores, pero lo más seguro es que sea en un horario vespertino en el centro de la Ciudad de México, como se llevaron a cabo las dos semifinales del US Open.

Lo histórico de esta final es que Alexander Zverev puede pelear por convertirse en el nuevo número 1 del mundo de la ATP en caso de salir campeón, además de sumar su segundo título de Grand Slam. Mientras que Ben Shelton jugará su primer partido por el título en Nueva York.

BEN SHELTON IS INTO THE US OPEN MEN'S SINGLES FINAL! pic.twitter.com/kAGY8shd6g — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

¿Quién es el último tenista estadounidense en coronarse en el US Open?

El US Open ha tenido a diferentes campeonas estadounidenses a lo largo de la historia, pero el más reciente fue Andy Roddick en 2003 cuando venció al español Juan Carlos Ferrero en la final, así que ya van más de dos décadas sin un campeón de casa en Nueva York.

Aunque, el último estadounidense en aparecer en la final del Abierto de Estados Unidos fue Taylor Fritz en 2024 cuando se enfrentó a Jannik Sinner por el título, pero terminó cayendo en tres sets seguidos a manos del tenista italiano.

El tenista más laureado del US Open es Bill Tilden, quien en toda su carrera ganó siete títulos pero en la era amateur, mientras que Roger Federer con cinco conquistas es el más ganador en la era abierta. La raqueta suiza salió campeón en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

DCO