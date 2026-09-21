¿Por qué salió Alan Cervantes de la Selección Nacional?

Una terrible noticia para la Selección Nacional llegó antes de su primer partido amistoso, pues el equipo conformado por Rafa Márquez perdió a Alan Cervantes en la alineación, siendo esta la primera baja oficial del equipo.

El Tricolor perdió a uno de sus elementos recientemente, pues el mediocampista que actualmente juega en el Club América no podrá estar presente durante los cuatro partidos amistosos que tendrá la Selección Mexicana en la Fecha FIFA.

Este lunes, la Selección Nacional Mexicana informó; por medio de un comunicado, que Alan Cervantes no podrá estar presente debido a una molestia muscular que derivó en la baja del convocado.

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En el comunicado se precisa que Isaías Violante será el jugador que tome el lugar de Alan Cervantes, pues este “ya formaba parte de la convocatoria y tenía previsto incorporarse con el equipo en la ciudad de Nueva Jersey”.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/5vJNM9xY1k — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 21, 2026

¿Qué le pasó a Alan Cervantes?

Este sábado por la noche Alan Cervantes fue uno de los jugadores del Club América que se enfrentaron a las Chivas del Guadalajara en el Clásico Nacional; y en este incluso fue el titular.

Alan Cervantes dejó la cancha al minuto 52 del encuentro contra las Chivas, por lo que Erik Sánchez fue quien tomó el lugar del mediocampista dentro del juego mientras el marcador se encontraba en un 2-0 a favor del equipo visitante.

Se cree que la molestia muscular del mediocampista del América podría derivarse del encuentro del sábado, por lo que esta noticia no solamente impacta a la Selección Nacional, sino que causa una doble modificación para el Club azulcrema.

Esto ya que Isaías Violante e Israel Reyes también fueron convocados por la Selección Nacional, por lo que ahora el Club América deberá cubrir la ausencia de los tres futbolistas durante la Liga MX.

Alan Cervantes ya había sufrido una lesión previamente, pues antes de jugar el segundo clásico y después del enfrentamiento con el Cruz Azul, se habría reportado que el mediocampista sufrió un desgarre.

El 26 de septiembre la Selección Mexicana se enfrentará a la Selección de Colombia en Baltimore en un partido amistoso, siendo este el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor.

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