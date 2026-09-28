México vs Perú: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido amistoso de la Fecha FIFA

México enfrenta a Perú en busca de su primer triunfo en la era Márquez.

La Selección Mexicana mide fuerzas ante Perú este martes 29 de septiembre en el segundo partido de Rafa Márquez al frente del Tricolor. La sede es el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, donde los aztecas buscan su primer triunfo en este nuevo proceso.

México dejó buenas sensaciones contra Colombia en el arranque de la era Márquez. Mención especial para el juvenil mediocampista Gilberto Mora, autor del gol mexicano, pero que al parecer sería uno de los titulares de aquel duelo que ante la Blanquirroja arrancarían en el banquillo de suplentes.

Nuestro técnico habló ante los medios de comunicación, previo al duelo de mañana ante Perú. 🇲🇽🆚🇵🇪



Estas son las #VocesTricolor traídas por nuestros amigos de @ScribeMexico.

¡Vamos por el segundo reto en este nuevo capítulo! 🫡



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El antecedente más reciente entre México y Perú ocurrió en septiembre de 2022 en un amistoso celebrado en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California, donde el Tricolor se impuso 1-0 con anotación de Hirving Lozano.

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¿Dónde pasan EN VIVO el México vs Perú?

El partido amistoso entre México y Perú se jugará este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de Azteca 7, Canal 5, Claro Sports y Prime Video.

Fecha : Martes 29 de septiembre

Hora : 19:00

Estadio : Sports Illustrated

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, Claro Sports y Prime Video

Posibles alineaciones de México y Perú

MÉXICO : Álex Padilla, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Armando González y Hugo Camberos.

PERÚ: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula.

Acá las palabras de nuestro técnico. 🫡⚽️ pic.twitter.com/pBfGilLQd0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 28, 2026

México, a mantener el invicto en amistosos en 2026

La Selección Mexicana no conoce la derrota en lo que va del año en encuentros de carácter amistoso, racha que intentará mantener en el juego frente a Perú.

El Tricolor ha disputado nueve cotejos de preparación en 2026 y su saldo hasta el momento es de seis triunfos y tres igualadas, dos de ellas contra Portugal y Bélgica previo al Mundial de Norteamérica.

La única derrota que tiene México en el transcurso de 2026 es la sufrida ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, choque que los británicos ganaron por pizarra de 3-2 en el Estadio Azteca.

Perú, por su parte, busca su segundo triunfo bajo las órdenes del brasileño Mano Menezes, quien tomó las riendas de los Incas en enero de este año y hasta el momento su saldo es de un triunfo, un empate y tres caídas.

EVG