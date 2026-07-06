¿Por qué la FIFA le quitó la sanción al estadounidense Folarin Balogun? VIDEO

Este lunes a las 18:00 horas Estados Unidos disputará el partido de octavos de final del Mundial y se enfrentará a Bélgica; sin embargo, el delantero Folarin Balogun también estará presente pese a su amonestación pasada.

El pasado 1 de julio Estados Unidos consiguió el pase a octavos de final al haber obtenido un 2-0 contra Bosnia y Herzegovina, y al minuto de este encuentro el futbolista Folarin Balogun recibió una tarjeta roja.

Pese a que Balogun marcó uno de los dos goles que dio la victoria a los estadounidenses, el delantero tenía una suspensión de un partido por la amonestación que marcó Raphael Claus después del pisotón en contra del defensa Tarik Muharemovic.

This is folarin balogun red card Donald Trump overturn,



Donald Trump is just a disaster in everything he involved in😔😔 pic.twitter.com/QACM4STh9J — SENSICUT'07 (@Sensicut07) July 6, 2026

¿Por qué la FIFA le quitó la sanción a Folarin Balogun?

Luego del encuentro de dieciseisavos de final en el que Estados Unidos ganó, el presidente estadounidense Donald Trump dijo durante una conferencia de prensa que había pedido a la FIFA que hicieran una revisión de la tarjeta roja de Balogun.

“Vi la jugada, y soy un apasionado de los deportes... eso no fue falta. Ni siquiera fue una infracción” señaló Trump, asegurando que el árbitro brasileño era “un poco sospechoso”, pues se debía mirar su historial para darse cuenta.

“Es nuestro mejor jugador, o uno de los mejores. Y le sacó tarjeta roja. Ni siquiera sabía lo que eso significaba... sí, solicité una revisión a la FIFA” sostuvo el presidente estadounidense.

🚨Donald Trump on the Folarin Balogun situation:



“This referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don’t want to say that because I don’t like to create controversy, but very suspect” pic.twitter.com/eOt8JiowSE — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 6, 2026

Luego de que se realizara la revisión de la amonestación de Folarin Balogun, la FIFA aplicó la suspensión de la ejecución de las medidas disciplinarias establecidas en el artículo 27 de su Código Disciplinario.

En este se establece que si el jugador que recibió la suspensión de la sanción comete una infracción similar “los órganos judiciales revocarán la suspensión, y la sanción se ejecutará sin perjuicio.”

El periodo de prueba de Folarin Balogun no solamente aplica para el encuentro contra Bélgica de este lunes, pues de acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, este tiene una duración de entre uno y cuatro años.

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