¿Cuantos goles lleva Erling Haaland en el Mundial 2026?

El futbolista noruego Erling Haaland es uno de los jugadores que más ha destacado en el Mundial 2026 por su potencia y precisión para marcar gol.

El vikingo ya dejó fuera a Brasil del evento deportivo y se metió a los cuartos de final de la justa.

¿Cuántos goles ha marcado Erling Haaland en el Mundial 2026?

El noruego Erling Haaland ha anotado 7 goles en los partidos que ha tenido en el Mundial 2026 hasta el momento.

Marcó 2 anotaciones a Brasil; 2 goles a Irak; 2 goles a Senegal y 1 gol a Costa de Marfil.

2 goles contra brasil

2 goles contra Irak

2 goles contra Senegal

1 gol contra Costa de Marfil

Haaland acapara los reflectores en la cancha y en los memes

El futbolista noruego acapara la atención en las redes sociales, no solo por su desempeño en la cancha y su gran estatura y su físico corpulento mostrando su herencia vikinga.

También es reconocido por su larga cabellera rubia y su singular rostro con facciones anchas lo ha hecho blanco de memes, por ejemplo, lo han comparado con el personaje de Tiffany Wilson de la película ¿Y dónde están las rubias?

El joven de 25 años de edad se ha vuelto una sensación en las redes sociales. En ese sentido, el futbolista ha tomado con humor esos memes y hasta propuesto hacer realidad estas bromas cuando acabe el Mundial 2026.

Por otra parte, los noruegos se volvieron virales por su singular cántico para celebrar en el Mundial 2026, llamando Viking Row, en el que se sientan en el suelo y simulan que reman en un barco, esto como parte de la herencia vikinga de este país. pues los vikingos eran reconocidos por ser navegantes y viajar a varias partes del mundo para saquear lugares.

Metieron a Haaland en la peli "¿Y dónde están las rubias?". Jajajajjaa. El mejor uso de la IA que pueda existir. pic.twitter.com/1HGW6fOiZ7 — Gonzalo (@gonziver) July 2, 2026

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