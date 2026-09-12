Peyton Stearns expresa su emoción por volver al Guadalajara Open luego de tres años

La tenista estadounidense Peyton Stearns está de vuelta en el Guadalajara Open después de una ausencia de tres años, un hecho que le genera mucho emoción a la actual número 55 en el ranking de la WTA.

“Estoy súper emocionada de volver a Guadalajara. No había regresado en tres años, pero estoy ansiosa de competir aquí nuevamente y de divertirme. Realmente no tengo expectativas para este torneo, salvo mejorar en las cosas en las que he estado trabajando y presentarme al partido. Así que sí, estoy súper emocionada de volver”, declaró la jugadora nacida en Cincinnati, Ohio.

El reto de Peyton Stearns para el Guadalajara Open 2026

Para la edición 2026 del Guadalajara Open, Peyton Stearns enfrentará en la primera ronda a la colombiana Emiliana Arango, a quien solamente ha tenido como contrincante en una ocasión, cuando perdió en 2022 en el torneo de Tyler, Texas.

“La conozco desde hace un tiempo. Definitivamente es una competidora muy difícil, así que será ante ella un gran partido”, apunto al respecto la estadounidense, quien tiene dos títulos en la categoría WTA 250, el más reciente de ellos esta temporada en el torneo de Austin tras dar cuenta de su compatriota Taylor Townsend.

Peyton Stearns llega al Guadalajara Open luego de haber quedado eliminada en la primera ronda del US Open a manos de la británica Harriet Dart.

Primeras mexicanas eliminadas del Guadalajara Open

Las mexicanas Ana Sofía Sánchez y Julia García quedaron eliminadas en la fase de calificación del Guadalajara Open 2026.

Ana Sofía Sánchez, quien ocupa el sitio 413 del ranking de la WTA, cayó a manos de la bielorrusa Iryna Shymanovich, quien se impuso a la potosina por parciales de 7-5 y 6-2.

Por su parte, Julia García, quien en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 ganó tres medallas, fue vencida por la francesa Carole Monnet, quien ganó 7-5 y 6-2 después de 92 minutos de partido en el Centro Panamericanos de Tenis en Zapopan.

México tendrá representación en el Guadalajara Open con Renata Zarazúa en el cuadro principal de singles y la experimentada Giuliana Olmos en el de dobles.

EVG