¡Viva México! Johan Vásquez da el grito al marcar el gol que mete al Genoa a octavos de la Copa Italia (VIDEO)

Johan Vásquez festeja su gol con el Genoa en la ronda de 32 de la Copa Italia.

El seleccionado nacional Johan Vásquez festejó este 15 de septiembre con un gol, el cual sirvió para que el Genoa derrotara 1-0 al FCS en la ronda de 32 de la Copa Italia, resultado con el cual el club del mexicano clasificó a octavos de final.

Johan Vásquez ingresó a la cancha del Estadio Luigi Ferraris al minuto 80 y al 87 convirtió el único tanto del cotejo, con un remate de cabeza en un tiro de esquina para desatar la algarabía entre los aficionados locales.

GOOOOOOOOL DE JOHAN VÁSQUEZ 🇲🇽⚽️



Con este portentoso y virtuoso cabezazo, Johan logra el triunfo para el Genoa ante Suditrol por la Coppa Italia.



AVANZAN A LA SIGUIENTE RONDA GRACIAS AL MEXICANO.



APARECIÓ "IL CAPITANO MEXICANO". 🇲🇽🫡🔝pic.twitter.com/jrkE9E5NKf — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 15, 2026

Johan Vásquez anota por segundo juego al hilo

El defensa central Johan Vásquez anotó por segundo partido consecutivo con el Genoa, pues el fin de semana hizo la diana de los suyos en el empate 1-1 contra el Frosinone en la Jornada 4 de la Serie A.

Aquel tanto y el de este martes ante el FCS son los dos goles que el seleccionado tricolor ha hecho en la Temporada 2026-2027, en la que ha disputado seis compromisos con el equipo italiano.

¿Cuántos goles ha hecho Johan Vásquez con el Genoa?

El futbolista mexicano Johan Vásquez ha hecho nueve goles con el Genoa, contando las dos etapas en las que ha formado parte del club, pues en la Campaña 2022-2023 formó parte del Cremonese.

El nacido en Navojoa, Sonora, se unió a la plantilla de Il Grifone en agosto de 2021, justo después de haber formado parte de la Selección Mexicana Sub-23 que ganó el bronce olímpico en los Juegos celebrados en Tokio.

Johan Vásquez festejó con un gol su partido 150 de carácter oficial con el Genoa, club con el que también suma una asistencia.

EVG