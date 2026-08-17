Máscara Dorada y Hechicero acaparan la atención en una prometedora noche en la Arena México

Noche de campeonatos y un mano a mano entre Máscara Dorada y Hechicero se verán este 18 de agosto en la Arena México.

Máscara Dorada y Hechicero, dos ídolos de la afición a la lucha libre, tendrán un mano a mano que promete muchas emociones en la Arena México este martes 18 de agosto en una noche de campeonatos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Será a partir de las 7 y media de la noche cuando el público pueda disfrutar de esta función en la que el mano a mano entre estas dos leyendas del pancracio será el encuentro estelar.

Por su parte, Niebla y Ángel de Oro buscan alargar su histórico reinado de cuatro años al poner en juego el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL ante Blue Panther y Atlantis.

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📍Arena México

🗓️ Martes 18 de Agosto '26

🕣 7:30 p.m.



🎟️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/yHs8zw9kL1



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora!#MartesDeArenaMéxico pic.twitter.com/v9d3Zub5RR — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 17, 2026

La cartelera completa del 18 de agosto en la Arena México

Lucha estelar en Mano a mano de ídolos : Máscara Dorada vs Hechicero

Campeonato Mundial de Parejas del CMLL : Ángel de Oro y Niebla Roja (campeones) vs Atlantis y Blue Panther (retadores)

Campeonato Nacional de Parejas : Black Tiger y Rugido (campeones) vs Xelhua y Esfinge (retadores)

Tercera lucha en match relámpago : Valiente Jr. vs Vegas Depredador

Segunda lucha de México vs Japón : Oro Jr. y Diamond vs Okumura y Shoma Kato

Primera lucha: Aéreo y Cancerbero vs Pequeño Violencia Jr. y Mercurio

Después de derrotarlos de forma clara y contundente, Atlantis y Blue Panther exigieron un duelo por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL a Los Hermanos Chávez, Ángel de Oro y Niebla Roja. #MartesDeArenaMéxico

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Rugido regresa tras su lesión

Por su parte, Rugido, quien volvió al ring ocho meses después tras haber sufrido una lesión, se unió de nueva cuenta con Black Tiger, pero está vez el desafío será más grande, pues expondrán el Campeonato Nacional de Parejas ante Esfinge y Xelhua.

La función de este martes 18 de agosto en la Arena México contará con seis combates que reunirán a jóvenes talentos, luchadores experimentados y dos luchas de campeonato que podrían modificar el panorama de la división de parejas dentro del CMLL.

¿Dónde se puede ver la función de este 18 de agosto?

La función de este martes 18 de agosto será transmitida en vivo en el canal de YouTube de VideosOficialesCMLL, de manera exclusiva para los miembros del canal.

Los boletos para la función del CMLL están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas de la Arena México.

EVG