La tremenda herida de Orbelín Pineda que le sacó sangre tras la falta de Duk en el Atlas vs Monterrey (VIDEO)

El caboverdiano Duk fue expulsado luego de una terrible entrada en media cancha sobre el mexicano Orbelín Pineda en el partido entre Atlas y Monterrey. Lo que llamó la atención fue que el africano fue expulsado hasta que el seleccionado nacional mostró la sangre que le ocasionó la falta.

Corría el minuto 70 del juego en el Estadio Jalisco, cuando el futbolista africano tuvo una fuerte barrida sobre el Mago. El árbitro Jorge Camacho no había sacado ninguna tarjeta, hasta que el azteca le enseñó la sangre.

⚠️ Usen espinilleras…



Hasta que Orbelín les mostró

la sangre lo revisaron en el VAR



Se fue expulsado Duk pic.twitter.com/HVtNSyNxxj — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) August 2, 2026

Fue entonces cuando el silbante revisó la acción en el VAR y expulsó al caboverdiano Duk, quien en ese momento dejó en desventaja numérica al Atlas en su primer juego como local en el Estadio Jalisco en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Atlas sufre su primera derrota en el Apertura 2026

La expulsión de Duk le complicó de más las cosas al Atlas en el partido correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026.

Al momento de la tarjeta roja, los rojinegros ya caían 1-0 ante los Rayados, que terminaron imponiéndose 2-0, resultado con el que los Zorros registraron su primera derrota en el actual torneo.

El Atlas, que a partir de este semestre es dirigido por el argentino Hernán Crespo, venció al León y al Santos Laguna en las primeras dos fechas del Apertura 2026, ambos cotejos en calidad de visitante.

La presentación del exgoleador argentino como timonel de La Academia en la cancha del Jalisco no fue de la manera deseada, pues Diego Rossi y Lucas Ocampos anotaron los goles con los que el Monterrey se llevó los tres puntos en disputa.

Orbelín Pineda vuelve a México

Orbelín Pineda es uno de los futbolistas mexicanos que regresaron a la Liga MX después de haber disputado el Mundial 2026.

El Mago tenía cuatro años en Europa, la mayor parte de ellos en Grecia, donde defendió la playera del AEK Atenas, donde fue dirigido por Matías Almeyda, actual entrenador del Monterrey.

Rayados repatrió a Orbelín Pineda para el Apertura 2026 en busca de fortalecer su plantilla para volver a los primeros planos de la Liga MX, después de un desastroso Clausura 2026 en el que ni siquiera clasificó a la Liguilla.

EVG