Monterrey vence al Atlas para sumar su segunda victoria del torneo; León derrota a Pachuca

El Monterrey viajó a Guadalajara para visitar el Estadio Jalisco para su partido correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026 y el equipo de Matías Almeyda terminó llevándose la victoria por marcador de 1-0 con un solitario gol de Diego Rossi.

El conjunto regiomontano ya demostró el nivel de sus refuerzos, Orbelín Pineda, Hugo Cuypers y Diego Rossi, aunque el nuevo delantero de los Rayados aún no ha podido estrenarse con el Monterrey.

Diego Rossi apareció con oportunismo para firmar el primer gol de @Rayados y romper el cero ante Atlas. 💥#J3 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/sRpMQ1DVks — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 2, 2026

El gol de los visitantes llegó al minuto 28 de juego, cuando Lucas Ocampos llegó a línea de fondo y mandó un servicio entre las piernas de uno de los defensas del Atlas, el rebote fue lo que ayudó a Diego Rossi a quedarse con la esférica y rematar frente a Camilo Vargas para abrir el marcador.

El Monterrey retrasó un poco sus líneas y priorizó tener la posesión de la esférica para que el tiempo seguiría transcurriendo en el compromiso, un plan que le salió a la perfección a Matías Almeyda para sumar su segunda victoria del torneo.

Los Rayados vencieron a Santos en la primera fecha y perdieron ante Necaxa en la jornada pasada, pero con esta victoria el ánimo del equipo estará en el mejor momento de cara a su participación en la edición 2026 de la Leagues Cup.

Durante el segundo tiempo, el jugador caboverdiano Duk realizó una falta temeraria sobre Orbelín Pineda y el VAR mandó a llamar al silbante central para que revisara la acción en el monitor en campo y tras ver la acción, su decisión fue enseñarle la tarjeta roja al nuevo jugador del Atlas.

El Monterrey jugó más de 20 minutos con un jugador más en el campo de juego, aunque fue en el tiempo de compensación cuando los Rayados encontraron su segundo tanto del partido y el Atlas sufrió la expulsión de otro jugador, ya que Milton Valenzuela cometió una falta dentro del área que le dio la pena máxima a los visitantes.

Lucas Ocampos convirtió la pena máxima por gol para darle la victoria al Monterrey, aunque antes de que se cobrara el penalti, el árbitro central mostró la tarjeta roja para Carlos Salcedo, así que Almeyda no podrá contar con su central para el siguiente compromiso.

¡Mucha calidad! ✨



El colombiano Arcila tomó el balón, dejó rivales en el camino y definió con clase para abrir el marcador en favor de @clubleonfc ante los Tuzos. 🦁#J3 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/viQFgcqkLe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 2, 2026

León vence al Pachuca por la mínima diferencia

El León sorprendió al Pachuca en su partido correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026, el primer resultado positivo para los Panzas Verdes en el torneo local, así que sumaron sus primeros tres puntos después de dos derrotas.

Pachuca no solo dejó ir las tres unidades, sino que también culminó el compromiso en León con un jugador menos en el campo de juego tras la expulsión de Christian Rivera al minuto 62 de juego.

Ambos clubes ponen la mira en la Leagues Cup para buscar el título y los dos equipos estarán durante su participación en Estados Unidos, donde se lleva a cabo la mayoría de partidos del torneo binacional.

DCO