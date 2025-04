Elton John y Madonna se reconcilian después de 20 años de enemistad, ¿Por qué se pelearon?

Madonna y Elton John son dos de las figuras más grandes de la música pop, quienes fueron disruptivos en su época gracias a que ambos se atrevían a expresar su individualidad como pocos. A pesar de ello, desde hace 20 años, las celebridades llevaban una relación complicada.

Madonna y Elton John se reconcilian

A pesar de que tardaron 20 años, finalmente Madonna y Elton John dejaron de lado los rencores e hicieron las paces, como lo demostró la cantante de ‘Like a Prayer’ al compartir una foto donde ambos posan juntos y están abrazados.

“¡Por fin enterramos el hacha! ¡Fui a ver a @eltonjohn actuar en SNL este fin de semana! ¡GUAU!“, expresa la Reina del Pop. ”Recordé cuando estaba en el instituto: ¡me escapé de casa una noche para ver a Elton en directo en Detroit! Fue una actuación inolvidable que me ayudó a comprender el poder transformador de la música", rememoró.

“Durante décadas me dolió saber que alguien a quien admiraba tanto compartiera públicamente su antipatía hacia mí como artista. No lo entendía. Me dijeron que Elton John era el artista invitado en SNL y decidí ir”, explicó la famosa.

En ese sentido, expresó que decidió confrontar al intérprete de ‘I’m Still Standing’ y que las coasa fluyeron desde ese momento: " Cuando lo conocí, lo primero que dijo fue ‘perdóname’ y el muro que nos separaba se derrumbó. El perdón es una herramienta poderosa. En cuestión de minutos, nos estábamos abrazando", expresó.

“Me dijo que había escrito una canción para mí y que quería colaborar. ¡Fue como si todo se hubiera cerrado!“, reveló Madonna, con lo que ha revelado que próximamente podría lanzar una canción escrita por el británico.

¿Qué pasó entre Elton John y Madonna?

El problema entre las dos celebridades comenzó en el año 2002, cuando Elton aseguró que el tema ’Die Another Day' de Madonna era “la peor canción de Bond jamás hecha”. En 2004, la acusó además de hacer playback en sus presentaciones en vivo, aunque ella lo negó.

Es así como Elton John y Madonna tuvieron algunas polémicas a lo largo de las últimas dos décadas, las cuales parecen haber terminado a partir del reciente encuentro entre los famosos.