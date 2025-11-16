El cantante Julión Álvarez volvió a estar envuelto en la controversia después de que se informara hace unas horas sobre la presunta detención de uno de sus pilotos privados en Honduras.

Según reportes de varios medios internacionales, el hombre, quien sería originario de Guadalajara, fue arrestado esta tarde por agentes antidrogas en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa, al detectarse en su contra una alerta internacional relacionada con “actos preparatorios para el tráfico de drogas”.

La inquietud entre los seguidores del cantante de “Regalo de Dios” aumentó cuando se dio a conocer que, entre los objetos incautados al piloto, las autoridades encontraron el pasaporte de una tercera persona.

TE RECOMENDAMOS: Cobertura integral Alistan cobertura 360 de la Copa Mundial de 2026

No obstante, Julión reapareció en redes sociales y, mediante un mensaje breve, aclaró lo ocurrido a sus fans.

Julión Álvarez niega detención de su piloto en Honduras por tráfico de drogas

Julión Álvarez aprovechó el gran alcance que tiene en Instagram, con casi 4 millones de seguidores, para publicar en sus historias un mensaje sobre la supuesta detención de uno de sus pilotos en Honduras.

El intérprete originario de Chiapas reveló que él y el resto de su equipo de trabajo están en territorio mexicano luego de haber dado un concierto anoche en la capital del país centroamericano. De este modo, el famoso negó que el detenido forme parte de su staff.

“Mi piloto José Alvarado y copiloto Jesús Cortez, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31, sin ningún inconveniente y nos encontramos ya en territorio mexicano”, escribió a sus seguidores y medios de comunicación.

Mensaje de Julión Álvarez sobre su regreso de Honduras ı Foto: Captura de pantalla IG @lospasosdejulion

Julión Álvarez solicitó a sus fans no hacer caso a las noticias que circulan en redes sociales. Además, agradeció al público por su respaldo.

“Pedimos que hagan caso omiso a información falsa. Agradecemos siempre su apoyo”, finalizó el comunicado.

No es la primera vez que el nombre de Julión Álvarez está envuelto en escándalos:

El padre de Julión Álvarez, César Álvarez Villalpando, fue detenido en Campeche en septiembre de este año por presunta portación ilegal de armas. Las autoridades también indicaron que el hombre viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Antes de ese penoso momento, años atrás, en agosto de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos inscribió al cantante de regional mexicano en la lista de personas buscadas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) señaló al intérprete de ser prestanombres de Raúl Flores Hernández, El Tío, quien es identificado como operador del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos presuntos vínculos le valieron la cancelación de su visa estadounidense de trabajo, por lo que Julión Álvarez no ha realizado conciertos en los últimos años en el país vecino del norte.