Julión Álvarez, conocido cantante de regional mexicano, volvió a acaparar la atención en redes sociales, aunque esta vez no por su música, sino por un incidente que ocurrió durante uno de sus conciertos más recientes.

Mientras ofrecía su presentación, el intérprete chiapaneco protagonizó un momento que rápidamente se hizo viral, luego de que pisara y destruyera un iPhone 17 que un fan le lanzó al escenario.

El momento generó opiniones divididas en redes sociales; incluso algunos lo comparan con Bad Bunny, pues el puertorriqueño lanzó al mar el celular de una fan en 2023.

Julión Álvarez destruye el iPhone de un fan | VIDEO

El video del suceso fue difundido inicialmente en TikTok y muestra cómo un fan arroja su teléfono hacia el escenario justo cuando el cantante se encontraba interpretando una de sus canciones.

Julión Álvarez no se da cuenta de que el dispositivo cae justo frente a él, pues se encuentra con los ojos cerrados y completamente concentrado en su actuación. Segundos después, al desplazarse sobre el escenario, pisa el teléfono sin percatarse, lo que provocó que el aparato quede completamente dañado.

En las imágenes se alcanza a observar que, cuando el artista nota lo ocurrido, muestra un gesto de sorpresa y cierta incomodidad, pero continúa cantando sin interrumpir su show ni hacer comentario alguno al respecto.

Al finalizar el video se ve a un hombre, parte del staff, que se acerca a recoger el celular para evitar que el cantante de “Regalo de Dios” y “Te Hubieras ido Antes” resbale o tenga un accidente en el escenario.

Aunque hasta ahora Julión Álvarez no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente, el video ya acumula millones de reproducciones y varias reacciones en redes sociales.

El episodio ha generado una gran polémica entre los internautas. Algunos usuarios defienden al cantante, señalando que fue un accidente evidente y que no merecía críticas, mientras que otros lo acusan de falta de empatía y humildad por no haber mostrado una reacción más amable ante el hecho.

Algunos comentarios del público que respalda al cantante fueron:

“¿Quién en su sano juicio avienta un teléfono así?“.

“De muy mal gusto aventarle el celular”.

“Hasta lo desconcentró en su presentación“.

“No se dio cuenta de qué era, se ve en su cara”.

Mientras tanto, otros usuarios aseguran que el pisotón de Julión Álvarez fue intencional:

“Que lo pague Julión”.

“Fue intencionalmente la pisada”.

“Es que es amigo de Nodal y de Ángela”.

“Es obvio que lo hace a propósito”.

“Se le subió la fama a Julión”.