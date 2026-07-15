Las FOTOS del funeral de Elsa Aguirre, actriz que murió a los 95 años

En la madrugada, la muerte de la actriz del Cine de Oro Mexicano, Elsa Aguirre sacudió al mundo del espectáculo. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes, quienes informaron sobre el deceso de la actriz a través de un mensaje en redes sociales.

“Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande“, detalló la organización.

⚫️🕊️ ¡El Cine Nacional esta de luto! Elsa Aguirre, icónica figura de la Época de Oro de Cine Mexicano, falleció a los 95 años de edad, de acuerdo con la Asociación Nacional de Intérpretes.#ElsaAguirre #CineMexicano #ÉpocaDeOro pic.twitter.com/2NAtzNlUfg — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 15, 2026

Se informó de manera posterior que Elsa Aguirre falleció a los 95 años de edad debido a un paro cardio respiratorio. La noticia generó un gran revuelo a nivel nacional, por lo que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto y la llamó “un símbolo de México y del cine de oro nacional”.

Todo sobre el funeral de Elsa Aguirre

El funeral de la icónica actriz se lleva a cabo en Morelos, pues en sus últimos años vivió en Cuernavaca. En redes sociales, ya comenzaron a circular las imágenes del último adiós de la diva y los servicios funerales comenzaron desde las 11 de la mañana.

Las FOTOS del funeral de Elsa Aguirre, actriz que murió a los 95 años ı Foto: Cuartoscuro

El ataúd de la celebridad fue cubierto con una tela de terciopelo rojo con el logo de la casa funeraria. Asimismo, las imágenes muestran dos fotos de la artista en diferentes momentos de su vida y una corona de flores, además de varios ramos de flores.

Entre los arreglos florales sobresalen las lilís, presuntamente flor favorita de la actriz. “La diva más hermosa, Elsa Aguirre, Tu Ángel” decía en uno de los arreglos enviado, que estaba conformado por rosas blancas y rosas.

Las FOTOS del funeral de Elsa Aguirre, actriz que murió a los 95 años ı Foto: Cuartoscuro

Al último adiós, se dieron cita los familiares de la actriz junto sus cuatro enfermeras que la acompañaron hasta su último momento y cuidaron de su salud.

Hasta donde se sabe, la última voluntad de Elsa Aguirre era que tras morir, su cuerpo fuera incinerado. Por este motivo, se espera que una vez terminen los servicios fúnebres, la familia de la artista proceda a cumplir con el deseo de la fallecida.

Las FOTOS del funeral de Elsa Aguirre, actriz que murió a los 95 años ı Foto: Cuartoscuro

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