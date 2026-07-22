La cantante Belinda se convirtió en tendencia pues sus declaraciones en una entrevista con Vogue fueron interpretadas por algunos seguidores como una indirecta hacia Kenia Os.

El tema generó debate en redes sociales, en especial entre los fandoms de ambas artistas. Ante la polémica, la cantante de “Heterocromía” decidió aclarar la situación.

¿Qué dijo Belinda que molestó a las keninis?

En la entrevista con Vogue, Belinda habló sobre su trayectoria y los retos que ha enfrentado en la industria musical. En un pasaje, mencionó que está emocionada por su colaboración con Danna, a quien considera una estrella pop.

“Va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música. Va a salir muy pronto”, explicó la cantante.

Sin embargo, algunos usuarios interpretaron estas palabras como una forma de menospreciar a Kenia Os, lo que generó molestia entre las “keninis”, quienes consideraron que Belinda no reconocía la trayectoria de la youtuber ni la colaboración “Jackpot” que lanzaron en 2025.

Belinda aclara si hubo indirecta a Kenia Os

Ante la polémica, Belinda utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y desmentir cualquier ataque hacia Kenia Os.

“¡Hola! Yo nunca lanzo indirectas contra ninguna persona, y mucho menos hacia mis compañeras en la industria de la música. A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto (…) dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, tanto a nosotras como a los fandoms”, escribió.

La intérprete agregó: “Yo siempre me mantengo al margen de las difamaciones, pero en este caso, al tratarse de mujeres, sentí necesario hacer este comentario. ¡Arriba las colaboraciones entre mujeres y la buena energía, siempre!”.

Belinda aclara si hubo indirecta a Kenia Os ı Foto: Captura de pantalla

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