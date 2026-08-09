La Casa de los Famosos México 2026: Así fueron los posicionamientos este 9 de agosto

Así fueron los posicionamientos este 9 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026

Este domingo 9 de agosto se lleva a cabo la segunda gala de La Casa de los Famosos México 2026 que promete estar llena de sorpresas y momentos inesperados, además de que se llevarán a cabo los posicionamientos.

Los nominados en esta ocasión son Ximena Herrera, Masad Altamimi, Memo Schutz y Ernesto Laguardia. En esta ocasión, sí se esperan que vuelen chispas entre los participantes que no han sabido reconciliarse por completo.

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 5 de agosto ı Foto: Especial

Así fueron los posicionamientos de la semana en La Casa de los Famosos México 2026

Gema Garoa vs Ximena Herrera

La joven señaló que la quiere fuera porque juegan en bandos diferentes y dijo que admira “cómo toma las situaciones incómodas” para después abrazarse. Ella la respondió de manera positiva.

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Moisés Peñaloza vs Ximena Herrera

El actor señaló que no han podido conectar pero le dijo que desea que el proyecto le ayude a cumplir sus objetivos. Ella reaccionó abierta a conocerlo mejor si permanece en el proyecto.

Yanet García vs Ernesto Laguardia

“Yanet se dijo sorprendida por sus palabras pero aseguró que lo admira mucho y que es un honor ”compartir la casa con él". Él le agradeció por sus palabras y admitió que no han tenido problemas y que le propuso un inicio. “Todos hemos clasificado a las personas. Yo daré una nueva oportunidad”, dijo.

Luis Chaparro vs Masad

“Al principio no entendí tu juego y me costó un poco conectar contigo”, le dijo y deseó que cuando regrese puedan mejorar su amistad. “Te quiero mucho. Tienes muy buen corazón y carácter”, le respondió el árabe.

Ese Pérez vs Masad

Ese aseguró que nunca ha visto al influencer limpiar la casa, lo cual él negó y le pidió que no insultara su religión o su cultura. “Atrás de mi, siempre es tu lugar”, señaló.

Karina Torres vs Ximena Herrera

Ambas coincidieron que no han sabido compaginar en el proyecto.

Cynthia vs Memo Shutz

La actriz rompió en llanto e hizo llorar a Memo al decirle que no lo quiere fuera y que se sentiría muy sola. “Tienes unos modos muy toscos”, le dijo antes de mencionar que esperaba tener más conversaciones con ella.

Brianda Deyanara vs Memo Shutz

“La única razón que tendría es que tienes un gran corazón para este proyecto”, aseguró antes de mencionarle que se ha dado cuenta de cómo ha sido afectado por el aislamiento y por quedar nominado. Por su parte, él indicó que lo que más le importa es tener el cariño de la gente.

Yahir vs Memo Shutz

Yahir señaló que le falta “ojo de tigre”, ante lo que el comentarista señaló que su intención en el reality show no es hacer dramas, sino tener amigos y contar historias importantes.

Arantza Ruíz vs Masad

La actriz aseguró que lo considera un contrincante muy fuerte, pero muy impaciente también. Expresó su deseo de conocer más sobre su cultura para evitar pelear y mantener un respeto entre todos y hablar “antes de explotar”. Por su parte, él contó que escuchó muchas cosas que no le agradaron como la broma de Ese sobre el chiste de la bomba y su cultura por ser árabe.

Aldo Rendón vs Ernesto Laguardia

El experto en moda señaló que de los cuatro nominado, es “al que menos va a extrañar” aunque lo considera entrañable. Él agradeció sus palabras y señaló que él aparenta una película de cordialidad que no le queda muy clara.

Flor Vigna vs Ximena Herrera

La argentina señaló que sabe que todo se trata de un juego y que considera que en el futuro puede ser una amenaza en el programa. La actriz le agradeció por sus palabras.

Fede Vigevani vs Masad

El influencer aseguró que no le gustaría recibir una traición por parte del creador, cosa que él aseguró que nunca haría, pues “tiene todo su respeto en la casa y por fuera también”.

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