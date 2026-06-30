Alfredo Adame presume su millonaria colección de relojes de lujo | VIDEO

Durante un reciente encuentro entre Alfredo Adame y Maza Clan, el actor mostró todos los lujos que tiene en su casa, incluyendo una destacada colección de relojes que llamó la atención del público en redes sociales.

Y es que a través de los años, el actor mexicano ha tenido varias profesiones, desde ser galán en telenovelas, conductor, participante de reality shows e incluso, fue aviador y buscó una carrera en la política.

Estafan a Maza Clan con reloj Cartier falso que le regaló a Alfredo Adame ı Foto: YT: Maza Clan Oficial

Es así que con 68 años de edad, Alfredo Adame ha sabido mantener un buen estilo de vida y darse sus lujos, que incluyen una amplia colección de relojes que mostró durante un video publicado por Maza Clan.

Alfredo Adame presume su millonaria colección de relojes de lujo

A través del video con miles de visualizaciones, el famoso mostró relojes que cuestan miles de dólares, los cuales tiene bien guardados en sus respectivas cajas de manera.

En el programa muestran a detalle marcas como Bulgari, Rolex, Daytona y más, los cuales van entre los 20 mil dólares hasta más de 65 mil dólares. La colección sorprendió a los seguidores del youtuber, quienes no esperaban ver la variedad de relojes del famoso.

En la conversación, el famoso incluso le explicó al influencer cómo detectar una imitación de la marca Cartier. “El Cartier, el palito del número 5...”, comienza cuando después, alguien le dice que en ese espacio ni siquiera tiene el nombre de la marca, a lo que Alfredo le informa que se trata de una falsificación.

La revelación impresiona a Maza y el también piloto afirma que todos los relojes de la marca cuentan con esta característica para que sean identificados como originales.

Ante la incredulidad, Adame se va para buscar un ejemplo acertado de la marca y repite que es falso “al menos que los nuevos modelos no lo tengan”.

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Estafan a Maza Clan con reloj Cartier falso que le regaló a Alfredo Adame | VIDEO

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