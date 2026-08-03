Harry Potter y la Piedra Filosofal en Cinépolis: Fecha de estreno, preventa y menú temático

Harry Potter y la Piedra Filosofal celebra 25 años desde su estreno. La primera película de la icónica saga de fantasía, regresará a las salas de cine, donde promete cautivar a las nuevas generaciones por la inolvidable historia de ‘El niño que vivió’.

Cinépolis prepara un reestreno muy especial para la primera película de los libros de J.K. Rowling, el cual incluye una preventa especial y un menú temático a nivel nacional, una iniciativa que forma parte del sello Más Que Cine, donde se busca ofrecer experiencias inmersivas a los espectadores.

El regreso de Harry Potter al cine llega solo un par de meses antes del estreno de la serie que retomará la icónica historia de fantasía y que estará disponible a través de la plataforma de HBO Max.

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Fecha de reestreno y preventa en Cinépolis

El público podrá regresar a Hogwarts en la pantalla grande de Cinépolis. Las proyecciones se llevarán a cabo del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2026; durante esta semana, los ‘potterheads’ podrán disfrutar de la magia en diversos horarios.

La preventa de boletos está disponible desde el 31 de julio, fecha que coincide con la del cumpleaños de Harry Potter en la ficción. Puedes adquirir tus entradas a través de la aplicación móvil, el sitio web oficial o en taquillas.

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¿Qué se sabe del menú temático de Harry Potter en Cinépolis?

Como una opción más inmersiva, la empresa dio a conocer que para funciones VIP seleccionadas, habrá un menú temático exclusivo, una propuesta que ya hemos visto para otras películas como Cumbres borrascosas o Spiderman: Un nuevo día, entre otros.

Hasta ahora, no se han dado a conocer los alimentos o artículos coleccionables que formarán parte del paquete. Sin embargo, se sabe que incluirá tu boleto, dos bebidas sin alcohol y que el menú estará inspirado en la cinta. Se estima que su costo oscile entre los 500 y 700 pesos por persona

Cabe mencionar que el cupo de las funciones gastronómicas es limitado y la preventa para asegurar un lugar en la experiencia del menú temático iniciará el 10 de agosto, por lo que es recomendable que te mantengas atento a Cinépolis.

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