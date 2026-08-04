¿Quién es Javi Márquez de Survivor México? Edad, estatura, esposa, hijos, de qué está enfermo

Javi Márquez, quien fue participante de Exatlón México, se unió a Survivor México para demostrar su destreza ahora en la supervivencia.

El deportista se ha vuelto uno de los participantes más fuertes del programa, pese a que él dijo ante los televidentes que está al límite y que muchas veces ha pensado en renunciar.

¿Quién es Javi Márquez de Survivor México?

Javi Márquez es un entrenador físico y exfutbolista profesional. Es originario de Guadalajara, Jalisco y nació el nació el 7 de febrero de 1991.

Edad de Javi Márquez

El deportista tiene 35 años de edad y ya es papá y esposo.

¿Cuánto mide Javi Márquez?

El atleta Javi Márquez, ex Exatlón México, mide 1.80 metros y pesa 85 kilos, aproximadamente.

¿Quién es la esposa de Javi Márquez?

La esposa de Javi Márquez se llama Anayeli, con quien lleva ya 13 años juntos. La historia de amor entre Anayeli y Javi Márquez comenzó durante su etapa universitaria. Ambos coincidieron por primera vez cuando ella acudió a las canchas de la institución para presenciar un encuentro deportivo en el que él participaba. Aunque la atracción física fue inmediata, el inicio de las vacaciones los mantuvo alejados durante un par de meses.

Al regresar a clases, el destino volvió a reunirlos en la cafetería de la universidad. Ese reencuentro les permitió convivir más, descubrir intereses en común y fortalecer su conexión, hasta que finalmente decidieron comenzar una relación.

Su esposa lo ha apoyado en todas las participaciones que ha tenido él en Exatlón México y ahora en Survivor México, ya que jugar en estos programas implica irse de su casa por más de seis meses.

¿Quién es la hija de Javi Márquez?

Javi Márquez tiene una hija con su esposa Anayeli, a la niña se le pudo ver en Exatlón México, ya que la pequeña lo ha visitado en las playas de ese programa y también ha hecho videollamadas con su papá en ese programa, seguramente en Survivor México también se ver a si su papá se gana la comunicación en el reality show.

Javi Márquez con su esposa y su hija ı Foto: IG Javi Márquez

¿Qué enfermedad tienen Javi Márquez?

Javi Márquez ha tenido varias lesiones porque se dedica a los físico, en una ocasión fue operado y en el 2019 se sometió a electroterapia por una lesión lumbar en la columna.

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