Así fue la entrada de Karely Ruiz en Supernova Génesis 2026 | VIDEO

Karely Ruiz entró a Supernova Génesis 2026 con un estilo más rudo a comparación de su entrada en Ring Royale que fue más girly, en esa ocasión iba vestida de rosa.

Así fue la entrada de Karely Ruiz

La creadora de contenido para adultos llegó con un atuendo en color azul eléctrico y hasta el logo que presentó con las letras de su nombre se veía mucho más urbano.

Karely Ruiz llegó acompañada de su séquito, quienes la escoltaron hasta la entrada del ring, sin embargo, la influencer no invitó a ningún cantante para que la llevara al ring, así como sucedió con su contrincante Kim Shantal que a ella la acompañó Alan Arrieta.

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Karely Ruiz caminó al ring con la canción de “Sí señor” de Control Machete.

Si bien los fans estaban esperando esta pelea, ya que las dos, desde la conferencia de presentación, se estaban tirando directas para encender la polémica. Kim le dijo a Karely “poquitera” y se armó el pleito.

Karely Ruiz y Kim Shantal ofrecen show en su pelea de Supernova

Los fans de Supernova Génesis 2026 aplaudieron el gran espectáculo que dieron las dos influencers, se dieron con todo, entraron con mucha fuerza desde el primer round.

Karly Ruiz ganó la pelea, tras una decisión dividida entre los jueces, que al final le dieron el campeonato a la creadora de OnlyFans.

"Me parece adecuada la calificación de los jueces, se rifó Kim pero aventarse encima de su rival por más de minuto y medio no es boxear.Karely Ruiz vs Kim Shantal“, ”Karely Ruiz es la definición de todo lo que está bien“, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet, quienes además reconocieron que Kim peleó doble y por lo tanto hizo doble esfuerzo.

Kim Shantal, llegando a su casa, después de perder contra Milica y Karely Ruiz, el mismo día. pic.twitter.com/1agTyJLkcZ — ⚡©️ 0 ®️ 0 N 🅰️ ⚡ (@Elcorona69_) April 27, 2026