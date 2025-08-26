Celebra Alex Lora 57 años de carrera con sinfónica

A punto de cumplir 57 años de carrera con El Tri, el rocanrolero Alex Lora dispara contra la industria actual: “Hoy cualquiera con Inteligencia Artificial puede hacer una rola, pero nunca va a transmitir el sentimiento real. Eso no se fabrica. El tiempo nos dirá qué canciones valieron la pena y cuáles serán olvidadas”, comenta en entrevista con La Razón.

La crítica va más allá de la tecnología: “Hoy muchos hacen pen… y hablan de cochinadas para llamar la atención. Yo esas cosas las hacía en la secundaria, cuando componía canciones a mis cuates a cambio de una torta y un refresco. Ahora parece que eso es lo que vende”, critica.

El compositor muestra el disco que se grabó en el Estadio GNP Seguros. Fotos›Carlos Mora

El Dato: Algunos de los himnos de la banda son “ADO”, “Las piedras rodantes”, “Oye cantinero”, “Triste canción” y “Parece fácil”.

Consciente de que su música sobrevivió a modas y rechazos, Alex Lora reivindica su terquedad como bandera: “En la disquera me decían: ‘Nunca la vas a hacer cantando rock en español’. Yo quería que la raza entendiera lo que decía. El tiempo y el rock and roll me dieron la razón”.

TE RECOMENDAMOS: Estreno en HBO Peacemaker muestra las realidades del antihéroe

Ese mismo espíritu lo llevará al Auditorio Nacional los días 12 y 13 de octubre, con dos fechas de El Tri simplemente sinfónico. La primera ya está agotada y la segunda está a punto de colapsar taquilla. “Será una locura: vamos a tocar ‘Agua, mi niño’, ‘Metro Balderas’, ‘Violencia, drogas y sexo’ y ‘Las piedras rodantes’ con la fuerza de una orquesta. Es celebrar 40 años del disco que cambió la historia del Tri”, adelanta.

Algunos de los discos y reconocimientos de la banda mexicana. Fotos›Carlos Mora

El festejo llega acompañado de un nuevo álbum en vivo, grabado en el Estadio GNP Seguros, y de un proyecto insólito: su propio teléfono celular. El Nubia Music 2 edición especial El Tri incluye bocina de alta fidelidad, ringtones y contenido exclusivo. “Quiero que tu vida gire a mi alrededor, por eso saqué el celular. Y está bara bara, es para la banda”, presume con su clásico humor.

300 a tres mil pesos es el costo de los boletos para el Auditorio

El 2025 también lo pondrá en escenarios icónicos. Alex Lora será parte de los 80 años del Tianguis Cultural del Chopo, bastión del rock urbano, y cantará en la premiere de la película Avándaro, lugar donde conoció a su esposa Chela Lora hace 55 años. Ahí volverá a rendir tributo al festival que marcó su camino: “En esa época todos cantaban en inglés. Yo me aferré a hacerlo en español para que la raza cantara conmigo. Ahí nació el verdadero rock mexicano”.

Algunos de los discos y reconocimientos de la banda mexicana. Fotos›Carlos Mora

Sin embargo, su crítica a la música actual no deja dudas: “El tiempo dirá qué canciones valen la pena y cuáles serán desechadas. Como en toda la vida: hubo rolas que parecían eternas y quedaron en el olvido. Lo que se mantiene es lo que refleja el sentir de la raza”.

El Tri nunca tuvo padrinos ni grandes medios detrás. Se abrió camino a base de conciertos y canciones que se convirtieron en himnos de barrio, de estadio y de festival. “Nuestra música se hizo porque lo que decimos es lo que la gente siente y piensa. Por eso dicen: ésa es mi rola. Ahí está la clave”.

Algunos de los discos y reconocimientos de la banda mexicana. Fotos›Carlos Mora

Fiel a su fe y a la Virgen de Guadalupe, Alex Lora recordó la inspiración detrás de una de sus canciones más especiales. “Cuando murió Juan Pablo II, en un aeropuerto un chavito de ocho años llegó cotorreando conmigo y me dijo: ‘Tú tienes que componer una canción para la virgencita, porque nosotros, tus fans, somos guadalupanos, y el Papa es el Papa más guadalupano que ha existido, y tú eres guadalupano’. Entonces, consciente del papelazo, porque podía caer en lo ñoño o en el ridículo, me lancé a hacer la rola”, contó.

Algunos de los discos y reconocimientos de la banda mexicana. Fotos›Carlos Mora

Ya con la canción escrita, decidió invitar a Carlos Santana, también devoto de la Guadalupana, para sumar su guitarra: “Estamos de acuerdo en que no es la rola de Santana ni la rola del Tri, es la rola que todos sentimos por la fe en la Morenita”.

De cara al futuro, Alex Lora asegura que seguirá igual: con colaboraciones, discos y giras, pero siempre con la misma rebeldía. “Recientemente lanzamos canciones con Cañaveral, Banda Limón. Ahora estamos por lanzar una nueva canción con Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey. Se convertirá en el próximo himno de las pedas”, asegura el también compositor.

Algunos de los discos y reconocimientos de la banda mexicana. Fotos›Carlos Mora

Su epitafio ya lo tiene claro, al cuestionarlo sobre cómo quiere ser recordado, al ser una leyenda de los escenarios y del rock and roll, Alex Lora resaltó: “Quiero ser recordado con mi guitarra, mentando madres y gritando que ¡Viva México, cabrones!”, concluyó.