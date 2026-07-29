El DJ británico Fred Again y el colectivo mexicano Latin Mafia anunciaron a través de redes sociales que darán un concierto especial en la Ciudad de México, lo que materializará una colaboración que inició hace meses.

Se trata de un mixtape, mismo que los artistas se encuentran produciendo en vivo a través de YouTube, desde Chapultepec en este momento. No te pierdas este evento único en el Palacio de los Deportes y descubre cuándo y dónde puedes comprar boletos.

Fred Again y Latin Mafia en CDMX: Boletos para concierto en el Palacio de los Deportes

El concierto de Fred Again y Latin Mafia se llevará a cabo el jueves 30 de julio a las 8:30 pm en el Palacio de los Deportes, conocido como el Domo de Cobre.

La noticia se dio a conocer durante un livestream de más de 12 horas, en el que el británico y el trío mexicano compartieron parte del proceso creativo de su mixtape colaborativo.

La venta de entradas se abrió de inmediato en Ticketmaster. Puedes comprar tus entradas a través del sitio web o dando clic aquí.

Latin Mafia publicó en Instagram: “Fred es un artista que conocemos desde hace un par de años atrás y tuvimos la oportunidad de ir a varios de sus shows, siempre ha sido una inspiración por lo honesta y sensible que es su música.

“Queremos compartir con ustedes lo que hemos creado juntos a lo largo de este tiempo. Así que nos juntaremos en Ciudad de México para terminar este proyecto y transmitiremos todo el proceso sin parar hasta que esté terminado y afuera para ustedes. Los queremos. Gracias por la espera.”

¿Cómo seguir la transmisión en vivo de la producción del mixtape colaborativo de Fred Again y Latin Mafia?

El 28 de julio Fred Again y Latin Mafia iniciaron la fase de producción del mixtape colaborativo que el público podrá conocer en el concierto del Palacio de los Deportes. Actualmente, llevan más de 12 horas de transmisión en vivo en YouTube; puedes ver el proceso a continuación:

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