Desde Londres, Inglaterra, el DJ y productor Fred Again vuelve a México para brindar un show único. Qué mejor que cerrar el 2025 con uno de los referentes más importantes de la música electrónica actual.

Desde el 12 mayo del 2024, Fred Again no pisa la capital del país. En esa ocasión el británico ofreció totalmente gratis una presentación en el espacio del Parcur Chapultepec. A su show se sumó Skrillex como invitado especial, lo que causó gran emoción entre los amantes de la música electrónica.

Este diciembre de 2025, Fred vuelve a México con el tour internacional de su nuevo disco titulado USB, miso que incluye 10 conciertos, que se realizarán en 10 ciudades diferentes, a lo largo de 10 semanas.

Conoce cómo puedes ser parte de esta experiencia irrepetible.

Fred Again regresa a México: Fecha y precio de los boletos

Fred Again se presentará en la Expo Santa Fe el próximo 12 de diciembre a las 20:00 horas. La ubicación es Av. Santa Fe 270, Santa Fe, Zedec Sta Fé, Álvaro Obregón, 01210 Ciudad de México, CDMX.

Su show contará con la participación especial de figuras como Latin Mafia, EZYA y Loris.

¿Cómo comprar los boletos y cuál es su precio?

La Venta General para ver a Fred Again inició el 9 de diciembre, por lo que ya puedes adquirir tus boletos a través del sistema digital de Ticketmaster.

En esta ocasión, sólo hay un precio: $1,760 pesos (no incluye cargos por servicio). Este costo se debe a que solo habrá una sección general para las y los asistentes a la presentación del DJ británico.

Puntos a tomar en cuenta:

El evento es para mayores de 18 años, por lo que se pedirá identificación oficial para entrar.

No se permitirá la entrada con cámaras o videocámaras y se colocará una calcomanía a los celulares.

La presentación podrá terminar alrededor de las 2:00 am.

¿Quién es Fred Again?

Fred Again, cuyo nombre completo es Frederick John Philip Gibson, es originario de Londres, Reino Unido. Nació el 19 de julio de 1993.

Es un DJ, productor discográfico, cantante y multiinstrumentista. Su estilo musical se caracteriza por retomar géneros como el House, UK Garage, pop, downtempo y el hip-hop.

En 2024 Fred Again ganó el Grammy a la mejor grabación dance. Además, ha trabajado con artistas como Ed Sheeran y Justin Bieber como productor y coautor en éxitos internacionales. Recientemente ha trabajado con los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso.

Si lo tuyo es la música electrónica, no puedes dejar pasar la oportunidad de ver a Fred Again y vibrar con sus mezclas.