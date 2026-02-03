Profeco anuncia multa a Ticketmaster por más de 5 mdp

Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, en anuncio de la multa de 5 mdp a Ticketmaster, ayer.

Tras las denuncias por irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de BTS, grupo surcoreano, Ticketmaster enfrentará un Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL) y tendrá hasta el 12 de febrero para presentar pruebas, enfrenta una sanción económica de más de 5 millones de pesos, señaló la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); además, la comunidad ARMY y Tec Check exhortan a las autoridades a que se realice una investigación antimonopolio contra la empresa.

“Ya iniciamos un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, se notificó el 28 de enero, es una multa por un monto superior a los 5 millones de pesos. La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse, este plazo concluye el 12 de febrero”, indicó Iván Escalante, titular de la Profeco.

El Dato: La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que el presidente de Corea del Sur “ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS” y espera pronta respuesta.

El funcionario público sostuvo, el pasado 26 de enero, que el procedimiento se iniciaría debido a que hubo inconformidades tanto en redes sociales como en “comunicaciones con la institución” de las personas que buscaron adquirir un boleto.

Además, informó que antes de que se iniciara la venta de boletos para los conciertos que serán realizados en mayor, se “exhortó” a la compañía para que informara con anticipación el costo y la localización de los boletos.

Durante la venta de los tickets, la Profeco recibió información de que se comercializaban en diversos puntos de venta por lo que se envió una comisión de verificación a ocho módulos de las instalaciones del Estadio GNP, del Palacio de los Deportes y en centros comerciales y se identificó que no hubo venta física para el concierto referido, indicó.

“Después de la venta, y esto es importante, vamos a iniciar un procedimiento por infracción a la ley a Ticketmaster por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores”, indicó el procurador en ese momento.

Escalante añadió que se habilitaría un canal entre las personas consumidoras y la Profeco para denuncias sobre conciertos y espectáculos en el correo electrónico: conciertos@profeco.gob.mx

Asimismo, indicó que se sancionaría a las plataformas de reventa identificadas como Stubhub, Viagogo por realizar “prácticas abusivas y desleales” en contra de las personas consumidoras.

“Son plataformas que operan a nivel internacional, ya se están identificando domicilios o por lo menos sitios en Internet que están registrados en México para hacerles la notificación oportuna”, agregó.

171 mil pesos alcanzan los boletos en reventa con impuestos

No obstante, ayer identificó a otra plataforma de reventa, “Hellotickets”, por incrementar los precios en los boletos y destacó que las tres señaladas tienen sede en Estados Unidos, Suiza y España, pero sólo exhortó a que se debían “ajustar a la regulación nacional para evitar prácticas desleales en contra de las personas consumidoras”.

Y en caso de no haber respuesta de las tres plataformas, se iniciarían acciones legales y administrativas, “incluyendo procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones de operación de estas tres plataformas en México”.

Y destacó que la Profeco ya trabaja con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para la elaboración de lineamientos que ayuden a la regulación de la “publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos”, y se espera que en las próximas semanas sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

LA UNIÓN HACE LA FUERZA. Por su parte, Tec Check, organización de consumidores en línea, y ARMY, grupo de fans de BTS en México, iniciaron una petición en la plataforma Change.org, que ya cuenta con hasta 282 mil 230 firmas para que la Secretaría de Economía (SE) a través de la Profeco y la Comisión Nacional Antimonopolio inicien una investigación antimonopolio contra Ticketmaster para proteger los derechos de las personas consumidoras y la competencia.

“Es momento de decir ¡Basta! y exigir un mercado de boletaje transparente, con precios competitivos y seguro. En México, lo ocurrido durante la venta de boletos operada por Ticketmaster para el concierto de Bangtan Sonyeondan (BTS) ha generado quejas documentadas en redes sociales por parte de personas consumidoras. Estos hechos no parecen ser aislados, sino que forman parte de prácticas observadas de manera recurrente en el mercado de boletaje, que nos preocupan por su impacto en los derechos de las personas consumidoras”, indicaron.

Ambas organizaciones pidieron que se atienda la solicitud, debido a que las personas consumidoras deben lidiar con filas virtuales que no cuentan con información completa sobre los precios y que incluso estos pueden variar mientras se espera el turno, a pesar de tratarse de boletos equivalentes; además, de que hay indicios de bots de reventa y “esquemas irregulares” en la compraventa de boletos que podrían afectar a consumidores reales.

“Esto no es únicamente un problema de consumo. También queremos saber si se trata de un problema de competencia y concentración de poder de mercado. Ambos problemas requieren ser investigados por las autoridades”, señaló.

Ambos grupos piden que la Profeco revise la información que las personas consumidoras ofrecen sobre “posibles prácticas engañosas” y que la CNA analice el sistema de precios, funcionamiento de las filas virtuales y medidas que se pueden adoptar para evitar bots de reventa “y el posible impacto de estas dinámicas.