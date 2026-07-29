BBVA releva a su cúpula; Jaime Serra se retira del Consejo y Eduardo Osuna es propuesto para suplirlo

BBVA México anunció una renovación en su estructura directiva, al anunciar la salida de Jaime Serra Puche de la presidencia del Consejo de Administración y con la propuesta de Eduardo Osuna Osuna para ocupar ese cargo.

En un comunicado, la institución financiera informó que con la modificación se nombrará a José Luis Elechiguerra como director country manager, quien además será propuesto como director general y vicepresidente del Consejo.

BBVA dio a conocer que Jaime Serra dejará el banco al cumplir 75 años de edad, tras una trayectoria de 19 años como consejero y ocho años como presidente del Consejo de Administración, cargo que asumió en octubre de 2018 en sustitución de Luis Robles Miaja. Durante ese periodo encabezó las labores de gobierno corporativo de la institución.

“Durante mi gestión como Presidente del Consejo de Administración de BBVA México pude constatar las acciones del banco por respetar todas las regulaciones y la vocación de ser un ciudadano corporativo responsable, de la mano de un gran equipo directivo y de un grupo de consejeros extraordinarios”, señaló Serra Pueche.

Para sustituirlo, el Consejo de Administración analizará la propuesta para designar como presidente a Eduardo Osuna, quien ingresó al grupo financiero en 1994 y desde 2015 se desempeña como vicepresidente y director general de BBVA México.

De ser aprobado, Osuna continuará participando en la definición de la estrategia del banco en México desde una función no ejecutiva. Entre sus responsabilidades estarán el gobierno corporativo de las filiales, las relaciones institucionales, los consejos regionales y el apoyo en la atención de clientes mayoristas.

“En BBVA somos y seguiremos siendo el principal aliado financiero de México. BBVA México aspira no sólo a seguir consolidándose como el mejor banco del país, sino que busca ser un actor clave en el desarrollo nacional, impulsando el crecimiento económico para lograr un México más próspero, inclusivo y sostenible”, afirmó Osuna.

Elechiguerra asumirá la dirección general

Como parte de la reestructura, BBVA nombró a José Luis Elechiguerra como Country Manager de México y propondrá a los órganos sociales su designación como director general y vicepresidente del Consejo, en sustitución de Osuna.

Elechiguerra es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Ciencia e Ingeniería y un doctorado en Ingeniería Química por la Universidad de Texas en Austin.

Ingresó a BBVA México en 2008 como director de Desarrollo de Negocio y Planeación Estratégica del Negocio Hipotecario. Posteriormente ocupó cargos como director de Planeación Estratégica y Financiera del Negocio Retail, director de Transformación de Negocio, director global de Organización y Business Process Engineering, director global de Data Governance, responsable de Client Solutions en BBVA USA, Global Head of Engineering y, desde 2024, Head of Global Risk Management del Grupo BBVA.

“Asumo la responsabilidad de liderar BBVA México con enorme orgullo y con plena conciencia de lo que el banco representa para millones de clientes, para nuestros colaboradores y para el Grupo BBVA. Mi compromiso es construir sobre el extraordinario trabajo realizado hasta ahora, seguir innovando para ofrecer el mejor servicio y contribuir, junto con nuestros clientes, al desarrollo de México”, indicó.

BBVA destacó que la trayectoria de Elechiguerra tanto en México como en el ámbito global, así como su experiencia al frente de áreas estratégicas del grupo, respaldan la continuidad del liderazgo de la institución y la aceleración de su proceso de transformación, con el objetivo de mantener el enfoque en el servicio a sus clientes

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