Reserva Federal de Estados Unidos mantiene tasas de interés sin cambios

La Reserva Federal de Estados Unidos votó este miércoles a favor de mantener su tasa de interés clave sin cambios, pero no sin la oposición de tres funcionarios que habían expresado su preocupación por la inflación y querían aumentarla, reportó CNBC.

A pesar del creciente apoyo entre algunos funcionarios a un aumento de tasas, el Comité Federal de Mercado Abierto votó 9-3 a favor de mantener la tasa de fondos federales en un rango entre el 3.5% y el 3.75%.

Todos los votos en contra provinieron de presidentes regionales: Beth Hammack de Cleveland, Neel Kashkari de Minneapolis y Lorie Logan de Dallas, quienes habían sido los más explícitos sobre la necesidad de tasas más altas para abordar la inflación, que ha estado por encima del objetivo del 2% de la Fed durante más de cinco años.

El comunicado posterior a la reunión señaló que los tres disidentes “prefirieron aumentar el rango objetivo para la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual en esta reunión”.

Los votos en contra representaron un desafío temprano para el presidente Kevin Warsh, cuya negativa a proporcionar señales claras sobre la dirección de la política monetaria generó un nivel inusualmente alto de incertidumbre antes de la reunión.

Los mercados esperaban en gran medida que los responsables de la política monetaria del banco central aprobaran otro mantenimiento de las tasas, aunque existía cierta inclinación -aproximadamente una probabilidad de 1 entre 3, según FedWatch del CME Group- de que un alza de tasas sorpresiva fuera posible. Los mercados de predicción tenían un mayor grado de certeza de que la Reserva Federal mantendría las tasas.

Warsh ha argumentado que la Reserva Federal debería dedicar menos tiempo a explicar a los mercados qué hará y, en cambio, enfatizar las condiciones bajo las cuales se tomarían medidas. Sin embargo, el comunicado del miércoles no proporcionó ninguna de las dos cosas, incluso cuando los mercados esperaban en gran medida que la Reserva Federal subiera las tasas en septiembre.

El comunicado posterior a la reunión fue casi idéntico al que siguió a la decisión del 17 de junio y estuvo en consonancia con las acciones de la Reserva Federal durante todo el año, después de tres recortes de tasas en la última parte de 2025.

Los funcionarios señalaron nuevamente que “la actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido a pesar de la elevada incertidumbre que se debe, en parte, al conflicto en Medio Oriente”.

El comunicado añadió que el crecimiento del empleo “ha mantenido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo ha variado poco” incluso cuando la fuerza laboral estadounidense se ha contraído.

Al igual que en junio, el comunicado concluyó con la simple declaración: “El Comité garantizará la estabilidad de precios”.

A principios de esta semana, el Presidente Donald Trump mostró su apoyo a Warsh, calificándolo de “fantástico” y señalando que otros funcionarios de la Reserva Federal tenían “malas intenciones” y quizás motivaciones políticas.

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FGR