Danna Paola comparte VIDEO donde canta canción de Belinda en su infancia

Belinda y Danna Paola están muy cerca de estrenar su primera colaboración musical, después de la polémica generada por especulaciones de los fans de Kenia Os sobre la relación de las tres pop stars mexicanas.

Las artistas prometen romper el Internet con un tema musical que es uno de los más esperados y con el que rompen de manera definitiva con todos los rumores de rivalidad que han marcado sus carreras como estrellas que crecieron en la farándula.

Acusan a Danna Paola por comentario sobre Belinda ¿la insultó? ı Foto: larazondemexico

El video de Danna de niña cantando una canción de Belinda

A través de sus redes sociales, Danna Paola hizo referencia al background que la une a ella y a Belinda, pues ambas fueron actrices en su infancia y crecieron entre reflectores en una época muy similar, pues se llevan pocos años de diferencia.

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En el video, una pequeña Danna que lleva una playera azul y está frente a un sillón amarillo canta ‘Mi Ángel de Amor’, un tema icónico de cuando Belinda era pequeña y participaba en telenovelas infantiles para Televisa.

Podemos ver el sentimiento de Danna mientras canta y en el fondo, podemos escuchar la voz grabada de Belinda, pues probablemente la estaba escuchando en televisión o en radio. El video marca 3 de agosto del 2000.

Después, en el video podemos escuchar una canción electrónica, que seguramente forma parte de la canción en conjunto entre Belinda y Danna, pues incluso suena la voz de la ex de Nodal en un momento. Te dejamos algunas reacciones:

“Mi infancia me está cantando”.

“Omg no puede seeeeer ya vienen las reinotas de México”.

“A esto se refiere cuando dicen pop stars”.

“Ya vienen las madres de toda una generación”.

“Esto es una joya”.

“La pequeña estrellita que se convertiría en toda una POPSTAR”.

Letra de Mi Ángel de Amor

Ha nacido un sol

A partir de hoy

Que ilumina mi alma

Eres tu mi tierno amor

Que abre la esperanza en mi

Siento tu fragilidad mi amor

Algo que no se entender

Como enseñarte yo

A cuidar tu corazón

A buscar lo que es mejor mi amor

Mi ángel de amor

¿Quieres saber más?

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