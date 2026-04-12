Belinda y Danna, dos de las artistas más influyentes de la escena musical mundial, fueron vistas paseando juntas por las calles de Madrid, España, ayer.

Las imágenes y videos de este increíble momento fueron compartidos por fans y medios locales. En los clips se ve a ambas artistas disfrutando de la ciudad y cantando juntas en un reconocido bar, lo que rápidamente generó especulaciones sobre una posible alianza artística.

Además, las famosas intérpretes mexicanas compartieron una foto desde un estudio de grabación, lo que avivó aún más la expectativa. En La Razón, te contamos lo que se sabe de esta colaboración.

Belinda y Danna pasean por Madrid, ¿qué se sabe de su colaboración?

El encuentro entre Belinda y Danna Paola en Madrid, España, se volvió viral en redes sociales y es considerado por muchos “un sueño”. Ambas artistas mexicanas han sido protagonistas de la música pop y urbana en los últimos años, volviéndose referentes internacionales de la industria en español.

La reunión ha levantado sospechas de que las famosas podrían estar trabajando en un tema conjunto o incluso en un proyecto más amplio. Danna, a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, compartió una fotografía junto a Belinda, desde un estudio de grabación.

Pese a que la imagen ya le dio la vuelta al mundo y podría ser la prueba de que están preparando una colaboración, lo cierto es que las cantantes no han confirmado el lanzamiento de un tema juntas.

Del mismo modo, la actriz recordada por su papel protagónico en la novela juvenil Atrévete a Soñar, publicó en la misma red social un video donde camina codo a codo con Belinda, donde usan gafas oscuras y atuendos muy dosmileros, mientras un grupo de guardaespaldas las sigue. El clip está acompañado de la canción “Dracula”, de Tame Impala y JENNIE.

Las famosas actrices mexicanas también sorprendieron al público al cantar “Mala Fama”, un tema de Danna, en un reconocido bar de Madrid.

DANNA cantando “Mala Fama” junto a Belinda esta noche en un reconocido bar en Madrid.pic.twitter.com/E0L3IEHvq0 — DANNA Base (@basebydanna) April 12, 2026

Además, interpretaron la canción “Amor a Primera Vista”, una colaboración de Belinda con los Ángeles Azules. El tema puso a bailar al público a ritmo de cumbia.