¿Nodal habló de Belinda en su mensaje contra Cazzu? ‘Nos causó un infierno’

Christian Nodal hizo estallar las redes sociales tras publicar en el chat público de su cuenta de Instagram un video en el que lanzó fuertes comentarios sobre Cazzu, así como varias indirectas donde habría mencionado a artistas como Belinda y Bad Bunny.

El cantante de regional mexicano explotó contra Cazzu después de ella publicara en su cuenta de Substack un texto donde lo menciona en medio de una polémica con una canción. En dicho escrito, la argentina lo acusa de abandonar a su hija.

El drama crece, ahora Christian Nodal responde al comunicado de Cazzu.



Y hasta Belinda sale embarrada una vez más. pic.twitter.com/ch0P9lNBSu — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) February 24, 2026

¿Nodal mencionó a Belinda?

Christian Nodal no se pudo quedar callado y a las pocas horas de que la argentina sacara el texto, publicó una serie de mensajes en su chat público de Instagram donde dio su opinión sobre la polémica y acusó a su ex novia de ser selectiva sobre su indignación.

“Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo”, comentó en los primeros párrafos de su queja, donde señaló a la famosa de ser incongruente.

Muchos aseguran que estas líneas hacen una referencia a Belinda, pues fue a finales de noviembre de 2025 que la cantante de ‘Heterocromía’ y la intérprete de ‘Dolce’ se encontraron por primera vez de manera pública durante la gala de GQ, Men of the Year 2025.

Belinda y Cazzu juntas en GQ Men of the Year 2025 ı Foto: GQ

Las celebridades sorprendieron a los Internautas aquella ocasión al aceptar posar juntas, encendiendo en ese momento rumores de una posible colaboración que después Julieta desmintió al mencionar que sabía que el arte estaría rodeado de polémica, ya que ambas son ex novias de Nodal.

Y es que a pesar de que Belinda siempre se mantuvo neutra y evitó hablar del romance del cantante con la argentina, es cierto que en redes sociales existían fuertes comparaciones, cosa que no eran responsabilidad de la artista. Se desconoce si estaría hablando de una situación personal.

Si bien el artista nunca mencionó de manera directa el nombre de la famosa, en redes sociales surgieron decenas de comentarios por parte de usuarios que recordaron el encuentro de las dos cantantes y por eso es que ella se encuentra envuelta en el drama.

Algunas de las reacciones en redes sociales fueron:

“Le dolió Crónica del abandono”.

“Anda buscando culpables donde solo Nodal y Ángela son los culpables”.

“No supera a Belinda”.

“No dio nombres... a lo mejor se refería al Bad Bunny”.

“Belinda jamás habló de Nodal y menos de Cazzu y las que las comparaban era la gente, Belinda qué culpa tiene”.

De este modo, Nodal habría dicho que la cantante mexicana española habría “causado un infierno” durante su relación con Cazzu, aunque no reveló de qué manera esto habría sido así. Sin embargo, ahora muchos comentan que el famoso responsabiliza a la también actriz por el desgaste de su relación amorosa con la trapera.