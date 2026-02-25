Nodal dice que pensión para Inti es ‘irracional’; lamenta que su hija con Cazzu crezca ‘sintiéndose’ abandonada

El cantante mexicano Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la polémica tras responder públicamente a los señalamientos de Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, madre de su hija Inti. En medio de un intercambio de mensajes en redes sociales, el intérprete de “Botella Tras Botella” defendió su postura frente a las acusaciones de abandono y cuestionó las condiciones de la pensión solicitada para la pequeña.

La controversia entre Cazzu y Christian Nodal se detonó luego del lanzamiento de la canción “Rosita” de Rauw Alejandro, que incluye la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

La referencia provocó una reacción de Cazzu, quien en su canal de Instagram criticó la “legendaria camaradería entre varones” en la industria musical y aprovechó para hablar de su hija: “Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. (…) La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”.

Nodal y Cazzu ı Foto: IG @nodal/@cazzu

Ante estas palabras, Nodal pidió que no se involucrara a su hija en la discusión. En su canal de difusión de Instagram escribió: “Dramón por una línea donde dice que alguien se enamora rápido y se casa ‘a lo Christian Nodal’; se ocupan dos neuronas para entender la referencia hacia mí y es hasta en tono de burla a mi fama de alma enamorada”.

El sonorense explicó que las mediaciones en Argentina no llegaron a buen puerto: “Se hicieron peticiones completamente irracionales que muy pocos justo tenían que ver con nuestra bebé. Estoy seguro nadie de quienes me lee aceptaría el tipo de acuerdo al que pretendió llegar. No hubo arreglo”.

Tras ello, aseguró haber iniciado acciones legales desde México para regular la convivencia y la manutención de Inti. “Ante la falta de acuerdo, procedí legalmente desde mi país con la misma intención básica: que un juez regule los días de convivencia con nuestra bebé y establezca una cifra de manutención clara. En ese proceso me encuentro”, escribió Nodal.

Sobre los pagos, detalló: “Los métodos de pago se hicieron tal cual como lo solicitó: transferencia o una financiera para que ella pudiera retirarlo en efectivo. ¿Por qué públicamente salió a decir primero que no recibo nada y después que sí, pero que no lo justo? No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande va a ser justo para una bebé de 2 años?”.

Finalmente, Nodal expresó el dolor que le causa la distancia con su hija: “Las pocas oportunidades reales que he tenido para una convivencia ni siquiera fueron respondidas. Y discúlpeme, pero no puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos. (…) Mi silencio y mi distancia no son abandono. Es la única vía que me queda: esperar la justicia”.