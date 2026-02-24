Cazzu señala a Christian Nodal por abandonar a su hija: ‘La sangre me hierve’

Cazzu publicó en su cuenta de Substack un escrito en el que no solo condenó a artistas como Rauw Alejandro por un pacto patriarcal que reivindica el abandono paterno, pues también lanzó fuertes mensajes al padre de su hija, Christian Nodal.

Y es que fue hace unos días que Rauw Alejandro, Tainy y Jayco lanzaron un tema llamado ‘Rosita’ donde mencionan a Christian Nodal de una forma que muchos llaman “reivindicadora” tras haber abandonado a su hija y a Cazzu para casarse con Ángela Aguilar. Desde entonces, el tema solo ha escalado en redes sociales.

El mensaje de Cazzu sobre Nodal y el abandono paterno

El escrito fue llamado “Tiradera” y en este, Julieta Cazzuchelli se desborda como pocas veces, dejando ver su sorpresa y decepción ante la polémica desatada por la canción ‘Rosita’, donde se hace mención a Christian Nodal.

“Pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica", señaló, “Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado", acusó.

En el escrito, la mujer se deslinda del título de víctima al indicar que bajo los estándares patriarcales, nunca habría entrado en esa definición por sus características físicas y lo que dice. Así, menciona que la víctima real del abandono de Nodal ha sido su hija Inti.

“La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios. Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar. Le contesto con la verdad mientras sonrió y mucho”, aseguró.

“Lo hago porque somos felices. La felicidad a pesar de… “¿nunca me vas a dejar?” un lenguaje que se funda, la voz de un ángel. Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando. La sangre se me sube a la cabeza, me hierve", reconoció.

Cazzu tunde a Rauw Alejandro

“Hoy, la obra se llama: La legendaria camaradería entre varones. Un tema del cual podría hacer una tesis”, acusó.

“En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome. Pocas veces se atreven a decirse verdades entre ellos o siquiera a ellos mismos y por eso, algunos no se creen ni el propio latido del corazón”, escribió.

Además, señala a Rauw por su frase sobre que “el chisme vende más que el arte” al señalar que “lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte”. De este modo, sentenció a “la tibieza” como “un gran enemigo del bien”.

“Yo por mi parte me los imagino en un estudio de Miami que cuesta de 2 mil o 3 mil dólares la hora celebrándose la frase más infradotada de virtud mientras vociferan “PALO! PALO!” y me viene una carcajada", pensó.

“Imagínense que a pesar de la pulla y el eufemismo recibido yo todavía les tengo piedad… Julieta le dice a Cazzu o Cazzu le dije a Julieta ‘No sería justo, les llevas demasiada ventaja’“, finalizó la artista, dejando ver que no planea extender más la polémica.