Christian Nodal le responde a Cazzu y estalla por mención de su hija: ‘Fortalece una historia inventada’

Christian Nodal le responde a Cazzu y estalla por mención de su hija

Se ha encendido la polémica entre Christian Nodal y Cazzu después de que el cantante de regional mexicano estallará por recientes declaraciones donde la mujer lo señala por haber abandonado a su hija Inti, en medio de una polémica por una canción que hace referencia al cantante.

Fue a través de una publicación en su cuenta de Substack que Cazzu dedico unos párrafos a lo que ella llamó “crónica de un abandono” haciendo referencia a “un alma enamorada”, es decir a su ex pareja Christian Nodal.

Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco mencionan a Nodal en canción; Cazzu expresa molestia ı Foto: Redes sociales/Edición La Razón

Todo a raíz de una polémica canción llamada ‘Rosita’, publicada por Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco, donde hacen referencia al cantante de regional mexicano; algunos dicen que es en tono de burla, mientras que otros aseguran que es una forma de validar sus acciones.

Nodal habla de ‘Rosita’

A través de su canal de difusión en Instagram, Nodal publicó una serie de mensajes donde responde sorprendido por la forma en la que escaló la polémica por la canción ‘Rosita’.

“Es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo”, sentenció sobre el tema y se dijo incrédulo por la reacción que tuvo su ex pareja al respecto.

En ese sentido, acusó a la famosa de ser selectiva en su indignación. “Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de “Rosita”, que me dejó bien entendido que era “imperdonable” por la historia que seguramente nunca contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición", dijo, lo último en referencia clara a Bad Bunny.

Nodal reacciona a señalamientos de Cazzu

El esposo de Ángela Aguilar dejó ver su molestia por usarse la maternidad “como escudo cada vez que algo no gusta” y sostuvo que su hija “no es un argumento, símbolo o bandera”.

También dio a entender que Cazzu utiliza el discurso feminista para generar empatía entre las madres solteras, quienes como respuesta “defienden a capa y espada porque, entre mentiras, insinuaciones, respuestas ambiguas, memoria selectiva, manipulación de narrativa y, por supuesto, también muchas cosas buenas que coexisten, se ganó corazones, aunque nadie debería usar esos métodos para conseguirlo”, dijo.

También reflexionó sobre el cambio musical de la argentina y pidió que “abrazara el pasado” con lo bueno y lo malo. “No por cambiar vestimenta, hablar distinto o cambiar de género musical en un álbum se va a reestructurar el género urbano con el que creció, donde generalmente se usa lenguaje explícito y se mencionan a otras personas como referencias o comparaciones”, dijo.

Finalmente, Nodal insistió en estar dispuesto en retomar contacto con su hija: “Si esta situación está afectando, como lo planteó, a mi hija, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada”, afirmó.

“Yo sigo contando amaneceres pa’ volver a ver mi sol. Mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece la historia inventada, mas no arregla nada ¿Qué caraj*s tiene que hacer mi hija en un discurso para establecer un punto sobre su género musical?“, cuestionó.

¿Qué dijo Cazzu de Nodal?

“Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado", acusó y señaló que ella no es víctima de la situación.

“La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios. Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar. Le contesto con la verdad mientras sonrió y mucho”, aseguró.

