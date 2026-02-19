El atentado contra Ángela y Nodal

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron en medio de un enfrentamiento armado en el estado de Zacatecas, el pasado 12 de febrero de 2026. Se encontraban muy cerca del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, en el municipio de Villanueva, Zacatecas.

Los cantantes transitaban por la carretera federal 54 cuando un operativo contra grupos armados empezó el enfrentamiento armado.

El objetivo no eran los cantantes, pero sí estuvieron en riesgo de quedar en medio del fuego cruzado.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Jalón de orejas a Paco Vázquez

La pareja iba con su equipo de seguridad personal, quienes lograron sacarlos del enfrentamiento con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, para salir de la zona de forma segura hasta el aeropuerto.

Si bien no fue un ataque directo contra Ángela y Christian, lo cierto es que este evento ha dejado ver cómo la violencia y el crimen organizado no cesan en Zacatecas.

Es verdad que en lugares como Fresnillo la violencia ha disminuido; ha habido fuertes operativos, por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero esta seguridad no se está dando en todo el estado, y es que todavía hay grupos criminales que continúan enfrentándose por el control de la zona.

La percepción de seguridad de la gente en Fresnillo y los datos demuestran que se ha mejorado la seguridad en esa ciudad. Por ejemplo, Fresnillo fue catalogada como una de las cinco ciudades donde la gente percibió mayor seguridad en 2023 y 2024.

Pero en el resto de Zacatecas, la violencia y los enfrentamientos siguen con intensidad.

Y si bien es cierto que el enfrentamiento que vivieron Christian y Ángela no fue directo, como lo confirmó el fiscal del estado, Christian Paul Camacho, al desmentir los rumores sobre una agresión contra la familia Aguilar y aclarar que los artistas estuvieron en el momento equivocado y que todo se debió a un operativo contra integrantes del crimen organizado, sí hay enfrentamientos en Zacatecas constantemente.

Lo que realmente sucedió en este enfrentamiento es que cuatro hombres señalados de pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación eran perseguidos por las fuerzas especiales de Zacatecas, al mismo tiempo que Ángela Aguilar y Christian Nodal salían de su rancho conocido como El Soyate.

De acuerdo con el reporte oficial, el aviso por parte de la familia se recibió a las 17:52 horas, tras el inicio del enfrentamiento. Según los informes, ni los cantantes ni los guardaespaldas sufrieron heridas, lo que fue confirmado en un comunicado de la familia Aguilar.

SE CRUZAN ENTRE CÁRTELES

Ángela Aguilar y Christian Nodal, en concierto, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

El fiscal de Zacatecas detalló que fuerzas estatales detuvieron en el operativo a cuatro personas, entre ellas Flavio Alberto “N”, alias El Braca, señalado como jefe de plaza del CJNG en Tabasco y Zacatecas.

El secretario de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, reiteró que la agresión fue dirigida exclusivamente contra la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, y que ninguna persona ajena a la corporación policial resultó herida.

Y es que en Zacatecas, tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación como el Cártel de Sinaloa, se siguen disputando las rutas que cruzan el estado para el trasiego de droga.

El Cártel Jalisco Nueva Generación tenía gran parte del control en el estado de Zacatecas, sobre todo en la parte sur y oeste de la entidad. El CJNG busca el control en Zacatecas, Jalisco y Nayarit, y ahí es donde pasan las carreteras federales 45 y 54, en esta última fue donde ocurrió el ataque cerca del rancho de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Esta carretera funciona como ruta directa para conectar el centro de México con Coahuila y con pasos fronterizos hacia Estados Unidos.

En tanto, zonas como Villanueva y Tayahua cuentan con terrenos accidentados y rancherías que les facilitan escondites, campamentos de entrenamiento y la instalación de laboratorios clandestinos. Hace un par de meses, las autoridades descubrieron e incautaron equipo táctico y armas en esa zona.

Mientras que el Cártel de Sinaloa mantiene presencia hacia el norte del estado, con influencia en municipios clave como Fresnillo y la capital.

Otros grupos más pequeños, como el Cártel del Noreste, operan principalmente en el oriente y norte; mantienen disputas en municipios como Pinos y los límites con San Luis Potosí.

El Cártel del Golfo, aunque debilitado, aparece con alianzas intermitentes con el CJNG en ciertas zonas para frenar al Cártel de Sinaloa. En paralelo, una célula remanente identificada como Los Talibanes, asociada como una escisión de Los Zetas, opera de forma más local en municipios del sureste zacatecano y también hacia los límites con San Luis Potosí.

Zacatecas ha sido señalado como un estado al que son enviados decenas de jóvenes reclutados de manera forzada o con engaños para trabajar para el crimen organizado, especialmente para el Cártel Jalisco.

La mayoría de esos jóvenes son llevados a estaciones de autobuses, principalmente en Jalisco, y luego trasladados a Zacatecas para elaborar droga como metanfetaminas o fentanilo, o para ser sicarios, de acuerdo con testimonios recientes de jóvenes que lograron escapar.

Los negocios ilegales de los cárteles en este estado se expanden a la minería, pues Zacatecas, además de ser una importante reserva de recursos naturales, es el segundo estado en producción minero-metalúrgica.

El estado ha vivido una escalada de violencia sin precedentes desde 2019, con asesinatos, decapitaciones, secuestros y enfrentamientos. Dos años después, el entonces secretario de Seguridad Pública del estado, Ismael Camberos Hernández, reveló que el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG tenía una estrecha relación con, al menos, el 90 por ciento de los homicidios del estado.

Han disminuido los asesinatos en Zacatecas, pero aún hay mucho por hacer para neutralizar a los grupos criminales.

Lo ocurrido con Ángela Aguilar y Christian Nodal es una llamada de alerta: en Zacatecas la violencia no distingue entre famosos y ciudadanos. Mientras el crimen organizado siga disputando territorios, nadie está a salvo. Los operativos ayudan, pero sin una estrategia integral, la inseguridad seguirá marcando la vida cotidiana.