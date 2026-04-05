Belinda se queja de sus fotos hechas con IA: ‘Me sacan como buchona’ | VIDEO

Belinda dejó clara su postura frente a la Inteligencia Artificial este domingo 5 de abril a través de sus historias de Instagram, donde dejó ver su inconformidad con las imágenes generadas con IA de ella en donde aparecía “como buchona”.

Es bien sabido que en la actualidad, hay una gran cantidad de contenido generado por Inteligencia Artificial en el Internet y muchas celebridades aparecen en este tipo de material audiovisual sin que necesariamente haya un consentimiento de su parte.

Belinda se queja por fotos hechas con IA donde aparece ‘como buchona’

Ahora, a Belinda le tocó enfrentar el uso de su imagen por parte de las nuevas tecnologías. A través de su cuenta de Instagram, compartió un video grabado por una amiga suya con la descripción “el AI no tiene control sobre mi amiga @belindapop”, dice el video.

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En el clip, la famosa sostiene su teléfono móvil con ambas manos mientras muestra sorprendida unas fotos falsas de ella en las que aparecía frente a una bañera.

“Miren nada más de qué parezco yo. Me sacan como de buchona... Mira, cuántos billetes me ponen, ¿por qué hacen esto? No entiendo, ¿qué soy? Ay no", expresa ella visiblemente inconforme, a pesar de que casi no graban su rostro.

beli atacada porque encontro fotos con IA que hicieron de ella y sale como buchona JAJAJA pic.twitter.com/HSpPC4nO3V — Astrid 🏹 (@SoyPastrid) April 5, 2026

En las imágenes elaboradas con un programa especial, la artista luce un maquillaje pesado, aretes largos, unos shorts cortos y una playera tipo crop top con cerezas impresas al centro.

Podemos ver también que la Belinda generada por IA sostiene un arma en una foto y en otra, aparece con un fajo de billetes. La publicación no pasó desapercibida para la verdadera artista, quien no quiso guardarse sus opiniones.

El perfil que creó las fotos de Belinda ‘buchona’ se llama stendoex y ha realizado varias imágenes de celebridades en ambientes completamente diferentes a los suyos.

La publicación donde sale la celebridad generó diversos comentarios, te dejamos algunos de ellos a continuación: