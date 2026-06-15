Luna abandonada marcada por los alfas gemelos, ¿Dónde ver el drama?

La serie en formato vertical Luna abandonada marcada por los alfas gemelos es un drama animado en el que una joven es traicionada por quienes siempre la acompañaron por una terrible manipulación de parte de un villano.

¿De qué trata Luna abandonada marcada por los alfas gemelos?

Luna abandonada marcada por los alfas gemelos sigue la historia de Celeste, una joven que alguna vez fue la adoración de dos Alfas, pero que es traicionada en su cumpleaños número 18 por los hombre que alguna vez amó.

Luna abandonada marcada por los alfas gemelos ı Foto: Especial

Ellos fueron además sus amigos de la infancia y sus compañeros predestinados, pero fueron manipulador por un Omega, lo que los llevó a humillar y maltratar a la mujer que formaba parte de su destino.

Destrozada y herida, es rescatada y protegida con fiereza por dos Alfas aún más poderosos, renaciendo de las cenizas. Tras perderla, los dos traidores caen de rodillas suplicando perdón, pero tendrán que pagar por lo que hicieron.

¿Dónde ver Luna abandonada marcada por los alfas gemelos?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Chillshorts. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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