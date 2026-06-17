La exjefa solo quiere sacar dieces, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical La exjefa solo quiere sacar dieces es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer exitosa que se cruza con la muerte de una joven, pero renace en ella y decide cambiar el rumbo de su vida.

¿De qué trata La exjefa solo quiere sacar dieces?

La exjefa solo quiere sacar dieces sigue la historia del capo Leonor Salinas murió al caer de un edificio salvando a Mía Cruz, pero su alma renació en el cuerpo de esta. Tras reencarnar, solo quería una vida tranquila estudiando, pero descubrió que la original sufría abusos de la falsa heredera y su familia.

La exjefa solo quiere sacar dieces ı Foto: Especial

Así que contraatacó con fuerza: arregló cuentas con los Cruz y reunió a su viejo grupo. Sin embargo, su hermana menor, desterrada al extranjero, regresaba en secreto y acechaba en las sombras para arrebatarle el poder.

¿Dónde ver La exjefa solo quiere sacar dieces?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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