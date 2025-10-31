Acusan a Alberto del Río ‘El Patrón’ de aventar a Alfredo Adame y piden sanción en La Granja VIP

La Granja VIP se ha convertido en un semillero de polémicas para las celebridades que se encuentran en el programa. Ahora, Alberto del Río ‘El Patrón’ ha recibido duras críticas, pues ahora lo acusan de haber empujado a Alfredo Adame, provocando su caída.

Fue durante la reciente prueba del Huevo Dorado que ocurrió el incidente. En este, aseguran que El Patrón empujó a Alfredo Adame, quien cayó al suelo junto con su compañera Manola Diez. Esto produjo algunos raspones en el ex conductor.

Pues el Patrón fue el que tackleó a Adame y por eso cayeron él y Manola...



Deberían quitarles el huevo y ni modo. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/S0tzXRLsF2 — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) October 29, 2025

“Pues el Patrón fue el que tackleó a Adame y por eso cayeron él y Manola... Deberían quitarles el huevo y ni modo”, comentó un usuario en X al publicar el video del momento, desatando todo tipo de reacciones e indignación en quienes consideraron que fue una acción premeditada.

Cabe mencionar que en esta prueba, el equipo ganador obtiene la ventaja de modificar la placa de nominados de la semana, lo que hace que sea muy importante para el desarrollo de La Granja VIP.

Por su parte, Alfredo Adame consideró que se había tratado de un accidente propio del juego y El Patrón se disculpó de manera pública al asegurar que no hubo intención de dañar a su compañero.

Las cosas no acabaron ahí, ya que momentos antes de la competencia, captaron una conversación en la que mencionaban que chocar con alguien podría hacer que el equipo quedara fuera de la competencia, lo que para muchos, aumentó las sospechas de que lo hizo a propósito.

Esto ocurrió momentos de la competencia ya hablaban de que de accidentarse se eliminaría al lesionado de la competencia ,esto y lo que dijeron Teo y mori. Confírman que fue premeditado pinche antideportista ese,Adame tu Patrón. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/63W4ouaiHO — CACHURPIAS (@Va56736611Perla) October 30, 2025

Pese a las disculpas, las redes sociales exigieron una sanción por parte de la producción, al señalar que deberían de tener más cuidado con las pruebas físicas para evitar que los artistas se puedan lesionar.

Hija de Alfredo Adame estalla contra El Patrón

En ese sentido, la hija de Alfredo Adame no se quedó callada y no dudó en lanzarse contra El Patrón y lo que ocurrió en el programa, dejando claro que busa siempre apoyar a su padre y que está atenta a lo que le pasa en el día a día.

“Sucedió algo con mi papá durante el juego, nosotros entendemos que en este juego hay cosas que no están permitidas como el contacto físico, nos posicionamos a favor de que sea un juego limpio, es la segunda vez que hay un contacto”, señaló.

En ese sentido y de manera breve, Vanessa Adame solicitó “que se lleven a cabo las acciones necesarias para que siga siendo un juego en dar contenido y diversión a la gente que lo ve”.