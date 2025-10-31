La Granja VIP: ¿Quién es el salvado y quién quedó nominado hoy 31 de octubre?

De nuevo, es ‘Viernes de Traición’ en La Granja VIP y ahora es Sergio Mayer Mori quien cuenta con el poder de decidir cuál de los nominados queda fuera de la placa y cuál de los granjeros queda en su lugar con riesgo a salir del programa.

Los Viernes de Traición en La Granja VIP son el día en que se realiza una especie de ‘trueque’ entre un granjero nominado y otro que pensaba que ya tenía una semana más asegurada en el programa. Esto añade nuevas tensiones y momentos impactantes a la temporada.

Nominados en La Granja VIP

Ellos son los nominados de la semana:

Lis Vega

Eleazar Gómez

Manola Diez

Lis Vega fue nominada por Sandra Itzel que fue la eliminada de la semana pasada, por lo que entró a la tabla de manera inmediata. Esto por las rencillas que comenzaron a crear entre ellas dentro del programa.

Después, Eleazar Gómez y Manola Diez quedaron nominados por votos de sus compañeros el pasado miércoles, en encuentros cara a cara que generaron fuertes tensiones entre los participantes.

Si bien fue el pasado martes que Sergio Mayer Mori quedó nominado, este jueves logró salir de la placa al ganar el reto de salvación. Esto le dio el poder de traición, por lo que decide quién se queda y quien se va de la placa de nominados.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrara en tu tienda de aplicaciones del teléfono. Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca.

Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.

