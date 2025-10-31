Eleazar Gómez recuerda cuando estuvo en la cárcel: ‘Perdí todo’ | VIDEO

Eleazar Gómez compartió su experiencia cuando estuvo en prisión hace cinco años. En medio de una conversación en La Granja VIP, el actor compartió detalles sobre el proceso que vivió al enfrentarse a estar recluido por el delito de violencia doméstica.

En lugar de evadir el tema, Eleazar Gómez decidió ser honesto y habló sobre cómo fue para él estar preso sin rodeos, al compartir cómo ha enfrentado las consecuencias tanto dentro como fuera de la cárcel por haber sido culpable.

Eleazar Gómez asegura que será finalista de La Granja VIP ı Foto: Especial

Eleazar Gómez habla de su tiempo en prisión

Fue en una conversación con Sergio Mayer Mori que el también cantante recordó el escándalo que vivió y que afectó severamente uno de los mejores momentos de su carrera artística, cuando fue detenido por violencia.

“Mucha gente sabe una parte, hace 5 años cambió mi vida en 360 grados, me pasó en un momento crucial, me estaba yendo poca mad...”. admitió, al confesar que el cambio en su día día ocurrió de la noche a la mañana, lo que lo llevó a sentirse paralizado.

Asimismo, criticó la manera en la que fue atacado por los medios de comunicación en ese entonces: “Medios de comunicación estuvieron echándome mier…, diciendo cosas horribles de mi persona", acusó.

“Perdí todo. La voz, la capacidad de defenderme. Pensé dejar todo el medio artístico... dije que ya no quería dedicarme a esto. estaba hasta la mad…, todo el mundo hablando de mí, diciendo. No saben nada. Ni en mi peor pesadilla me imaginé estar en un lugar así“, compartió.

En ese sentido, asegura que fueron sus personas cercanas quienes lo apoyaron y le pidieron que no dejara su carrera como artista, a pesar de que él lo consideró seriamente por la carga que vivió tras estar en la cárcel.

A pesar de las situaciones que vivió, Eleazar Gómez admitió que no se arrepiente de lo vivido y no cambiaría nada, pues está agradecido con su vida. El actor estuvo en la cárcel por tratar de golpear y ahorcar a su entonces novia, Tefi Valenzuela, en un arranque de ira.