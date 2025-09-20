John Cena sufre humillante derrota ante Brock Lesnar y hasta los niños lloran (VIDEO)

John Cena yace tendido en el ring tras su derrota ante Brock Lesnar en Wrestlepalooza.

El legendario John Cena desató el llanto de los niños luego de su humillante derrota a manos de Brock Lesnar en Wrestlepalooza, pues la Bestia terminó en cuestión de minutos con el icónico luchador en el evento de la WWE con sede en Indianápolis.

El líder de Cenation aceptó enfrentar en su gira de despidada a La Bestia Encarnada en una lucha combate que generó muchas expectativas, pero que acabó decepcionando a la afición por su rápido final.

Brock Lesnar has the kids in the audience crying after delivering 6 F5’s to John Cena. 😭#Wrestlepalooza pic.twitter.com/F3DVbYMAbP — PW Chronicle (@_PWChronicle) September 20, 2025

El combate entre John Cena y Brock Lesnar apenas duró tres minutos. Fue una lluvia de duros golpes en la que las dos estrellas de la WWE se dedicaron a atacar con sus finishers, pero Lesnar fue más efectivo y por ello salió con los brazos en alto.

Así fue como Brock Lesnar derrotó a John Cena

La victoria de Brock Lesnar sobre John Cena en Wrestlepalooza hizo recordar a la que consiguió sobre el Cenation en el SummerSlam del 2014.

La Bestia Encarnada derrotó a Cena luego de completar en cinco ocasiones su F5, con lo que dejó fuera de combate a la superestrella de la WWE.

Los niños lloran la derrota de John Cena

Las cámaras de televisión captaron a algunos niños que llegaron hasta las lágrimas después de ver derrotado a su ídolo de la lucha libre.

Para echarle más sal a la herida, momentos después de su victoria Brock Lesnar atacó al réferi y al propio John Cena, a quien le aplicó de nueva cuenta un F-5 para ratificar su victoria en Wrestlepalooza, que se llevó a cabo en el Estadio Gainbridge de Indianápolis, Indiana.

A pesar de su dolorosa derrota, Super Cena se reincorporó y recibió una gran ovación de los aficionados, que lo apoyaron de manera incondicional en su lucha contra Brock Lesnar.

EVG