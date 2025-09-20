Afición de Pumas rinde emotivo minuto de aplausos en memoria de Julieta Fierro antes de juego ante Tigres

La afición rindió un minuto de aplausos en la memoria de Julieta Fierro previo al Pumas vs Tigres en CU.

Antes del partido de la Jornada 9 de la Liga MX entre Pumas y Tigres, en Ciudad Universitaria, los aficionados del equipo de la UNAM rindieron un emotivo minuto de aplausos para honrar la memoria de Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora científica que falleció a los 77 años de edad.

En un principio se pidió que se guardara un minuto de silencio, pero los seguidores de Pumas que se dieron cita al encuentro en el Estadio Olímpico Universitario aplaudieron en señal de reconocimiento a la destacada trayectoria de la pionera de la divulgación científica en México.

CU EN SILENCIO



La afición universitaria rindió un minuto de silencio en honor a la doctora Julieta Fierro Gossman, investigadora y astrónoma de la UNAM. pic.twitter.com/mWwt2DmztA — Estadio Deportes (@EstadioDxts) September 21, 2025

Julieta Fierro era una declarada y fiel aficionada de los Pumas, que buscan meterse a la pelea por los primeros lugares de la Liga MX en la segunda mitad del Apertura 2025. “Siempre UNAM, siempre Pumas”, decía la científica.

El emotivo mensaje de Pumas para Julieta Fierro

Por medio de sus redes sociales, los Pumas dedicaron unas emotivas palabras para Julieta Fierro, de quien resaltaron su aporte y legado.

“Con un minuto de silencio en su honor y con profundo pesar despedimos a la Dra. Julieta Fierro Gossman, una de las voces más brillantes y apasionadas de la ciencia en México. Su legado trasciende las aulas y los libros; inspiró a generaciones a mirar el universo con asombro y a creer que el conocimiento transforma vidas”, dice la publicación del equipo universitario.

“Hoy la ciencia, la cultura y la educación pierden a una gran persona, pero su luz seguirá brillando en cada mente en la que despertó la curiosidad. Descansa en paz”, concluye el emotivo mensaje que Pumas dedicó a Julieta Fierro.

✨ Con un minuto de silencio en su honor y con profundo pesar despedimos a la Dra. Julieta Fierro Gossman, una de las voces más brillantes y apasionadas de la ciencia en México.

Su legado trasciende las aulas y los libros; inspiró a generaciones a mirar el universo con asombro y… pic.twitter.com/Bpkx8Sno3b — PUMAS (@PumasMX) September 21, 2025

¿Quién fue Julieta Fierro?

Julieta Fierro Gossman fue investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora en la Facultad de Ciencias, pero su mayor legado está fuera del aula: fue una verdadera pionera de la divulgación científica en México.

Publicó más de 40 libros, muchos de ellos dirigidos al público infantil y juvenil. También participó en la elaboración de materiales escolares de ciencia para niveles preescolar y secundaria, buscando que el aprendizaje fuera divertido y cercano.

EVG