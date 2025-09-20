Es el extranjero clave de Pumas y advierte a sus compañeros sobre lo que espera en el club

En los Pumas de la UNAM se reforzaron de gran manera para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la llegada de grandes jugadores extranjeros, entre los que destaca el lateral Álvaro Angulo, quien declaró que su intención en el cuadro mexicano es salir campeón.

“Desde que llegué, dije que quiero ser campeón, solo me sirve eso. Vengo por cosas importantes y quiero que los compañeros se contagien de eso, que piensen lo mismo”, dijo el exjugador de Independiente de Avellaneda, previo al duelo ante los Tigres en Ciudad Universitaria.

🎙️"Tenemos que confiar en lo que tenemos y saber a la institución que representamos, Pumas es de los grandes aquí en México y como tal tenemos que representarlo así, quiero hacer un buen torneo, quiero salir campeón y quedar en la historia."



🎙️Lo que nos queda a nosotros es… pic.twitter.com/o65IWtkPMk — PUMAS (@PumasMX) September 20, 2025

El lateral sudamericano, quien desde su llegada a Pumas ha tenido llamados a la Selección de Colombia, indicó que su adaptación al futbol mexicano ha sido buena, por lo que espera conseguir grandes cosas con el cuadro felino, que desde 2011 no gana el título de la Liga MX, aunque a la fecha han estado en dos finales.

Álvaro Angulo, apodado la Pantera, tiene su siguiente reto con los Pumas ante los Tigres, club que en años recientes se le ha complicado, además que fue la institución que en 2015 les ganó la final de la Liga MX, pero para el lateral colombiano es una buena oportunidad de jugar un partido de alto nivel.

“Disfruto mucho estos partidos, donde se siente la tensión. Estoy tranquilo porque me va mejor con estos rivales importantes. Espero brindarle seguridad al grupo, disfrutar y espero anotar”, dijo la Pantera.

💪🏻 Una tarde previa al duelo ante Tigres, Álvaro Angulo y Pablo Bennevendo hablaron en conferencia de prensa, ante los medios de comunicación, donde confían en que el día de mañana podamos salir con un triunfo con nuestra afición y lograr la mayor cantidad de puntos.… pic.twitter.com/PEicjreNWK — PUMAS (@PumasMX) September 20, 2025

Ángulo es uno de los jugadores extranjeros que llegó a Pumas este torneo para reforzar la plantilla. Además del colombiano están el portero Keylor Navas, el mediocampista Pedro Vite y Aaron Ramsey. En fichajes nacionales llegaron Alan Medina y José Juan JJ Macías.

Así llega Pumas a su duelo ante Tigres

Los Pumas de Efraín Juárez enfrentan uno de los partidos más complicados del Torneo apertura 2025 de la Liga MX, cuando, como parte de la Jornada 9, se midan ante los Tigres en el Estadio Olímpico Universitario este sábado 20 de septiembre.

Los clubes llegan con diferencia de tan solo tres puntos. Tigres tiene mejor ubicación en la tabla general con 15 unidades en el quinto puesto, mientras que los Pumas cuentan con 12 puntos y son el octavo mejor clasificado.

Para el duelo en la Ciudad de México, los Pumas contarán con su plantilla completa, sin embargo, los Tigres viajarán a Ciudad Universitaria sin André-Pierre Gignac y sin Javier Aquino.

