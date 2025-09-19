Muere Julieta Fierro Gossman, científica y divulgadora

Este 19 de septiembre se dio a conocer la muerte de Julieta Fierro Gossman, destacada científica mexicana, a los 77 años de edad.

El deceso de Julieta Fierro Gossman fue dado a conocer por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia… pic.twitter.com/cz08fFQBwE — UNAM (@UNAM_MX) September 19, 2025

Julieta Fierro Gossman fue una reconocida astrónoma mexicana, investigadora de la UNAM y una de las divulgadoras científicas más influyentes del país.

Aunque soñaba con ser cirquera, terminó dedicando su vida a acercar el universo a niñas, niños y jóvenes, a través de libros, programas de televisión, conferencias y hasta actos teatrales.

Nacida en la Ciudad de México en 1948, Julieta Fierro Gossman estudió Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y más tarde se especializó en astrofísica. Desde ahí comenzó un camino que la llevó a romper estereotipos dentro de la ciencia, no solo como mujer en un campo históricamente dominado por hombres, sino por su enfoque disruptivo, creativo y profundamente humano.

¿Quién fue Julieta Fierro?

Julieta Fierro Gossman fue investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora en la Facultad de Ciencias, pero su mayor legado está fuera del aula: fue una verdadera pionera de la divulgación científica en México.

Publicó más de 40 libros, muchos de ellos dirigidos al público infantil y juvenil. También participó en la elaboración de materiales escolares de ciencia para niveles preescolar y secundaria, buscando que el aprendizaje fuera divertido y cercano.

A lo largo de su carrera, Julieta Fierro Gossman recibió numerosos premios y reconocimientos tanto en México como a nivel internacional. Entre los más destacados están:

Premio Kalinga de la UNESCO (1995), por su labor de divulgación científica.

Premio a la Divulgación Científica de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo (1992).

Medalla Primo Rovis del Centro de Astrofísica de Trieste (1996).

Premio Sor Juana Inés de la Cruz otorgado por la UNAM.

Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Morelia.

En 2004, también fue elegida como miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, ocupando la silla XXV.

Además, Julieta Fierro Gossman formó parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en su nivel más alto, reconociendo su aporte al conocimiento científico del país.

