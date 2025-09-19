¿Quién era Julieta Fierro Gossman, que murió este 19 de septiembre?

Astrónoma de formación, profesora e investigadora de la UNAM, su nombre se asocia de inmediato con la pasión por acercar la ciencia a públicos de todas las edades.

La astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro Gossman falleció este viernes 19 de septiembre de 2025 a los 77 años. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmó la noticia a través de un comunicado oficial .

¿Quién fue Julieta Fierro Gossman?

Nacida el 24 de febrero de 1948 en la Ciudad de México, Fierro Gossman se formó como física y astrofísica en la UNAM, donde obtuvo su licenciatura y maestría. A lo largo de su vida académica, se especializó en el estudio de la materia interestelar y el Sistema Solar, convirtiéndose en una de las científicas más influyentes del país.

Desde niña se sintió fascinada por el cielo y los misterios del universo. Aunque soñó con ser hada o artista circense, terminó orientando su curiosidad hacia la física y la astronomía. En 1974 obtuvo la licenciatura en Física y más tarde la maestría en Astrofísica en la Facultad de Ciencias de la UNAM, institución a la que estuvo ligada toda su vida académica. Como ultimo cargo fue investigadora titular del Instituto de Astronomía y profesora en la misma facultad.

Su trabajo científico se enfocó en el estudio de la materia interestelar, aunque su verdadera huella se encuentra en la divulgación del conocimiento.

¿Cuál fue su trayectoria?

Además de su labor investigadora, Fierro Gossman fue una incansable divulgadora de la ciencia. Es autora de más de 40 libros, muchos de ellos destinados a acercar la astronomía y la física al público general, especialmente a niños y jóvenes. Su estilo accesible y su entusiasmo por la ciencia la convirtieron en una figura querida y respetada en México y América Latina.

A lo largo de su carrera, recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Kalinga de la UNESCO, el Premio Klumpke-Roberts de la Astronomical Society of the Pacific y varios doctorados honoris causa. En 2023, fue nombrada miembro honoraria de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, un honor que pocos mexicanos han recibido .

La comunidad científica y académica lamenta profundamente su partida. La UNAM expresó en sus redes sociales: “Con su voz y dedicación acercó la ciencia a millones de personas. Su legado perdurará en cada rincón donde se aprecie el conocimiento”.

Julieta Fierro Gossman deja un legado invaluable en la ciencia y la divulgación en México. Su pasión por el conocimiento y su compromiso por compartirlo con el mundo seguirán inspirando a futuras generaciones de científicos y divulgadores.

