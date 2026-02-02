Raiders van por Kubiak como entrenador en jefe

Los Raiders de Las Vegas están trabajando para finalizar un acuerdo que convertirá al coordinador ofensivo de los Seahawks de Seattle, Klint Kubiak, en su entrenador en jefe, dijo el domingo una persona con conocimiento de las discusiones.

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no hay un contrato en vigor y no se puede hacer un anuncio hasta después del Super Bowl del 8 de febrero entre los Seahawks y los Patriots de Nueva Inglaterra en Santa Clara, California.

Kubiak se reunió con los Raiders el sábado por segunda vez y en los últimos días parecía ser su objetivo principal.

El Dato: Davis dejó en claro que Brady y Spytek supervisarán las operaciones de futbol incluso más allá de la búsqueda de entrenadores y de jugadores que lleguen al equipo.

Kubiak, de 38 años, sería el tercer entrenador en tres temporadas para los Raiders y el quinto líder a tiempo completo desde que se mudaron a Las Vegas en 2020. Reemplaza a Pete Carroll, quien tuvo un récord de 3-14 en una temporada en Las Vegas después de una exitosa trayectoria con Seattle que incluyó dos apariciones en el Super Bowl y un campeonato.

Los Raiders tienen la primera selección del draft de este año y se espera que elijan a Fernando Mendoza. El ganador del Trofeo Heisman llevó a Indiana al campeonato nacional, y el equipo espera que pueda ser ese quarterback franquicia que la organización ha buscado durante mucho tiempo.

La oficina principal tendrá casi 90 millones en espacio bajo el tope salarial para rodear a Mendoza con talento, la segunda cantidad más alta en la liga, según overthecap.com.

Fue el trabajo de Kubiak con Sam Darnold lo que llamó la atención de los Raiders. Darnold, seleccionado tercero en general por los Jets de Nueva York en el draft de la NFL de 2018, había sido considerado un fracaso hasta que llevó a Minnesota a una temporada de 14 victorias en 2024. Pero los Vikings siguieron adelante sin Darnold, y él demostró que esa temporada no fue casualidad, ganando 14 juegos en Seattle en camino al Super Bowl contra Nueva Inglaterra.

5 años tienen los Raiders en Las Vegas, su nueva casa

El padre de Kubiak, Gary, llevó a Denver al título del Super Bowl en la temporada 2015, y jugó como mariscal de campo para los Broncos de 1983 a 1991. Gary y Klint Kubiak serían el décimo par de padre e hijo en servir como entrenadores en jefe de NFL, incluidos entrenadores interinos.

Kubiak también tiene dos hermanos que están en los de otros equipos de la NFL: Klay con San Francisco y Klein con Dallas. Klay Kubiak, el coordinador ofensivo de los 49ers, también entrevistó con los Malosos. Raiders busca un camino de regreso a sus días de gloria. Tres Trofeos Lombardi se encuentran en las instalaciones del equipo, pero los Raiders no han ganado un juego de playoffs desde su última aparición en el Super Bowl en la temporada 2002. Han llegado a la postemporada solamente dos veces desde entonces, la más reciente en la temporada 2021.

El propietario Mark Davis, frustrado por la falta de éxito, puso la búsqueda en manos del propietario minoritario Tom Brady y el gerente general, John Spytek.

Brady habló especialmente bien de Kubiak mientras servía como analista de Fox Sports durante el juego de campeonato de la NFC entre los Seahawks y los Rams de Los Ángeles. Darnold completó 25 de 36 pases para 346 yardas y tres touchdowns en la victoria por 31-27.

Los Raiders de Las Vegas entrevistaron a 15 candidatos.