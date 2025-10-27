Chivas asegura play-in; Rayados, liguilla directa

Chivas y Monterrey Chivas aseguraron su lugar en play-in y Liguilla, de manera respectiva, a falta de dos jornadas de que concluya la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

A pesar de caer 2-0 ante Cruz Azul el sábado en Ciudad Universitaria, Rayados aseguró quedar entre los cinco primeros de la tabla gracias al empate 2-2 entre Toluca y Pachuca, pues dicho resultado dejó a los Tuzos con 22 puntos, ocho menos que lo que tienen los albiazules.

La igualada contra los Diablos Rojos dejó a los hidalguenses en el séptimo puesto de la clasificación con 22 puntos, uno menos que el Guadalajara, que aseguró su sitio en el play-in gracias al agónico triunfo del Necaxa por 4-3 en la cancha del Atlético de San Luis.

El Dato: la jornada 16 de la Liga MX se pone en marcha el 31 de octubre. El duelo destacado es el clásico regio entre Monterrey y Tigres, a celebrarse el 1 de noviembre en el BBVA.

El Pachuca se recuperó de una desventaja de 2-0 en la cancha del Nemesio Díez, pero la igualada no fue suficiente para desplazar a las Chivas, a las que enfrentan el próximo domingo 2 de noviembre en el Estadio Hidalgo en un partido de los denominados de seis puntos, pues son dos de los equipos que aspiran al sexto sitio, el último que da el boleto directo a la Liguilla por el título.

El Toluca ganaba 2-0 antes de la media hora de juego. El seleccionado nacional Jesús Gallardo abrió la pizarra al minuto 10 y al 25’ apareció el portugués Paulinho para lograr su decimoprimer gol del torneo, con la que encabeza la tabla de artilleros junto con el brasileño Joao Pedro, quien hizo un par en la derrota del Atlético de San Luis ante el Necaxa.

El ecuatoriano Enner Valencia hizo los dos goles de los Tuzos, el primero de ellos en la recta final del primer tiempo y el segundo al minuto 54 por la vía penal.

7 triunfos tiene Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX

Los hidalguenses culminaron el encuentro con 10 futbolistas debido a la expulsión de Alan Bautista al 76’ por pelearse tras haber cometido una infracción sobre Robert Morales.

El Estadio Alfonso Lastras fue testigo de un duelo de locura entre Atlético de San Luis y Necaxa. Los siete goles cayeron en el segundo tiempo y el juego estuvo lleno de volteretas.

Joao Pedro puso al frente a los de casa al 53’, pero un autogol de Eduardo Águila (57’) y un tanto de Tomás Badaloni (59’) pusieron al frente a los hidrocálidos.

Joao Pedro logró su doblete al minuto 62 para poner la pizarra 2-2, y al 68’ apareció Sébastien Salles-Lamonge para que los potosinos se pusieran 3-2.

Kevin Rosero logró la igualada para los de Aguascalientes al minuto 73. El colombiano Diber Cambindo fue el autor del gol del triunfo de los dirigidos por Fernando Gago en el tiempo de compensación (93’), gracias al cual los rojiblancos tienen posibilidades matemáticas de acceder al play-in, donde las Chivas ya se instalaron tras este marcador, pero también pueden ir vía directa a Liguilla.