¡Lamentable! Policía protege a aficionados del Atlas tras pleito con seguidores de Chivas

La policía resguardó a dos aficionados del Atlas que tuvieron un altercado con seguidores de Chivas en el clásico tapatío de este sábado en el Estadio AKRON, en un nuevo incidente de violencia en el futbol mexicano, momento que quedó grabado en un video.

En el clip que circula en redes sociales se ve a unos elementos de la Policía Municipal de Zapopan cubriendo a los dos hinchas del equipo rojinegro de los fanáticos del Guadalajara, alguno de los cuales les arrojaron cosas.

“El que no salte es un zorro maricón”, dijeron los aficionados de Chivas al tiempo que el par de seguidores del Atlas era resguardado por los elementos de la Policía de Zapopan.

Chivas humilla al Atlas en el clásico tapatío

Armando González se lució con un hat-trick y las Chivas golearon 4-1 al Atlas en el Estadio AKRON, sede del clásico tapatío correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Con su triplete contra los rojinegros, la Hormiga llegó a 10 anotaciones en el campeonato para igualar en el primer sitio de la tabla de goleadores al portugués Paulinho, del Toluca.

Con su contundente victoria en el clásico tapatío, Chivas se colocó de momento en el sexto puesto de la clasificación, el último que da el pase directo a la Liguilla del Apertura 2025.

Violencia empaña clásico tapatío entre Chivas y Atlas

Aficionados de las Chivas y Atlas tuvieron una terrible pelea la noche previa al clásico tapatío, conflicto que dejó como saldo un muerto y dos heridos por arma blanca. Esto ocurrió en la colonia Rinconada del Sol, en Zapopan.

Los reportes del incidente señalan que seis personas fueron las que comenzaron una pelea sobre la avenida Mariano Otero y la calle Granate. De acuerdo con información de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, la riña se desató después de que culminó la serenata que la afición rojiblanca le llevó a los futbolistas del Rebaño cerca de la Expo Guadalajara.

Durante este terrible suceso, un aficionado del Atlas atacó a uno de las Chivas con un arma blanca. El seguidor del Guadalajara murió en el lugar por la gravedad de los impactó de bala que sufrió en el ataque.

