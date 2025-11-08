Chicha Sánchez demuestra su enorme humildad con este hermoso mensaje que hizo llorar a más de uno (VIDEO)

Diego ‘Chicha’ Sánchez se ha ganado poco a poco su lugar en el equipo de Guido Pizarro y el respeto de grandes figuras de Tigres como lo es André-Pierre Gignac, pero la fama y los reflectores no le han afectado al joven de 20 años, pues ha demostrado la enorme humildad que tiene.

El ‘Chicha’ Sánchez asistió a un evento con una marca deportiva y el Gobierno del Estado de Nuevo León a la colonia Independencia, en donde el delantero mexicano creció y se formó como futbolista.

“Bueno, como les decía, la verdad, yo soy un chico de barrio, como todos ustedes; yo salí de acá, también he jugado en estos campos desde chiquito y luchen por sus sueños”, comentó Diego Sánchez en el evento.

¡Desde la Colonia Independencia para todo México!🐯



Diego ‘Chicha’ Sánchez, canterano de Tigres, compartió un mensaje de inspiración a los jóvenes de su barrio durante un evento especial junto a una marca deportiva y el Gobierno del Estado.



Orgulloso de sus raíces, motivó a… pic.twitter.com/XBVkAHColV — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 7, 2025

Chicha Sánchez podría jugar 90 minutos en el último partido de Tigres en Liga MX

Los Tigres se medirán ante el Atlético de San Luis en la última jornada del Apertura 2025, pero el equipo de Guido Pizarro aún tiene que cumplir con la regla de menores esta campaña y ahí es donde aparece el nombre de Diego ‘Chicha’ Sánchez, pues él ayuda a sumar minutos al equipo.

El delantero mexicano podría tener actividad ante el conjunto potosino y estaría en el campo más de 80 minutos, aunque la posibilidad de que juegue todo el partido no está descartada, ya que en caso de que Sánchez dispute los 90 minutos en la cancha del Estadio Universitario, Pizarro solo necesitaría meter otros 15 minutos a un jugador Sub-20.

Tigres necesita cumplir con la regla de menores si no quiere verse afectado en la tabla general, ya que en caso de no hacerlo podrían recibir la reducción de tres puntos y la pelea por el liderato se esfumaría por completo.

Tigres necesita ganar y esperar resultados para quedarse con el liderato

Tigres saltará a la cancha ante el Atlético de San Luis en busca de la victoria que los ponga como líderes de la competencia, pues en caso de ganarle a los potosinos se pondrían momentáneamente en el primer lugar de la tabla general.

Sin embargo, necesitan vencer al San Luis, que el Cruz Azul pierda o empate ante los Pumas y que el América y el Toluca igualen el marcador en su respectivo partido; de esta forma, los Universitarios avanzarán a la liguilla como el primer lugar de la competencia.

Diego ‘Chicha’ Sánchez tendrá la oportunidad de salir al campo de juego como titular e ir en busca de la victoria para ayudar a su equipo a pelear el liderato.

