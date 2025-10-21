El VIDEO de la terrible agresión que sufrió el Chicha Sánchez por un luchador profesional

Diego 'Chicha' Sánchez fue víctima de una agresión por parte de un luchador.

Diego ‘Chicha’ Sánchez, el joven delantero de los Tigres de la UANL, fue protagonista de un viral momento con el luchador e influencer regiomontano Konan Big, con quien hubo golpes de por medio luego de que éste último le dio su icónica “bendición” al futbolista de 20 años de edad.

En un video que circula en las redes sociales se observa al atacante del equipo felino en un encuentro con el popular esteta, quien aprovechó la ocasión para alentar a la escuadra felina con el grito de “¡Tigres, Tigres, Tigres!“.

Después de que el ‘Chicha’ Sánchez y Konan Big intercambiaron bromas y risas, el ambiente se transformó en un espectáculo que acabó con la clásica secuencia del luchador, que consiste en un golpe en el pecho, una cachetada y, para culminar, el “Helicóptero”.

La reacción de Chicha Sánchez tras el golpe de Konan Big

Diego ‘Chicha’ Sánchez tomó con humor la situación y el encuentro con Konan Big, si bien su reacción inmediata fue un poco de dolor tras la cachetada recibida.

Sin embargo, la convivencia entre el futbolista de Tigres y el luchador culminó con un cálido abrazo que fue objeto de comentarios y memes en las redes sociales.

Esta “bendición” ha sido tomada por un sector de aficionados del equipo de la UANL como un buen augurio para el joven atacante, quien busca consolidase en el primer equipo de los universitarios, con los que debutó profesionalmente en marzo del 2024.

Chicha Sánchez, uno de los jugadores de México en el Mundial Sub-20

Diego ‘Chicha’ Sánchez fue uno de los futbolistas que representó a México en el Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en Chile, donde los dirigidos por Eduardo Arce quedaron eliminados en cuartos de final tras caer a manos de Argentina.

El extremo de los Tigres fue titular en tres de los cinco compromisos que el Tricolor disputó en la competencia, pues ingresó de cambio en el empate 2-2 contra España en la fase de grupos y en la caída de 2-0 frente a Argentina en cuartos de final.

EVG